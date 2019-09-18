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Işıkta duran öğrenci servisine arkadan çarptı

1 saat önce

Işıkta duran öğrenci servisine arkadan çarptı Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Nüfus Müdürlüğü önündeki kavşakta, kırmızı ışıkta duran öğrenci servisine arkadan ticari araç çarptı.

Işıkta duran öğrenci servisine arkadan çarptı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Nüfus Müdürlüğü önündeki kavşakta, kırmızı ışıkta duran öğrenci servisine arkadan ticari araç çarptı. Kazada ticari araç içerisinde bulunan 6 kişi yaralandı.

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Olay Ulusal Egemenlik Bulvarı, Nüfus Müdürlüğü önündeki kavşakta meydana geldi. Kırmızı ışıkta duran Ali Akyol yönetimindeki 07 C 50021 plakalı lise öğrencilerini taşıyan minibüse, Abdullah Baysöz yönetimindeki 27 ATK 56 plakalı ticari araç arkadan çarptı. Kazayı serviste bulunan öğrenciler yara almadan atlatırken, ticari araç içerisinde bulunan 3'ü çocuk 6 kişi hafif yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Işıkta duran öğrenci servisine arkadan çarptı

Gazipaşa, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:14 Kaynak: İHA
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