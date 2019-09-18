Işıkta duran öğrenci servisine arkadan çarptı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Nüfus Müdürlüğü önündeki kavşakta, kırmızı ışıkta duran öğrenci servisine arkadan ticari araç çarptı. Kazada ticari araç içerisinde bulunan 6 kişi yaralandı.

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Olay Ulusal Egemenlik Bulvarı, Nüfus Müdürlüğü önündeki kavşakta meydana geldi. Kırmızı ışıkta duran Ali Akyol yönetimindeki 07 C 50021 plakalı lise öğrencilerini taşıyan minibüse, Abdullah Baysöz yönetimindeki 27 ATK 56 plakalı ticari araç arkadan çarptı. Kazayı serviste bulunan öğrenciler yara almadan atlatırken, ticari araç içerisinde bulunan 3'ü çocuk 6 kişi hafif yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.