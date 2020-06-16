Işıl Alben ayrılığının perde arkası! Galatasaray

Fernando Muslera: Bir Galatasaray ve Süper Lig Efsanesi







Galatasaray'da gündem Işıl Alben ayrılığı... Geçtiğimiz sezonun önemli bir kısmında maddi imkansızlıklar yaşayan, oyuncu maaşlarında gecikmeler yaşanan sarı kırmızılı camiada kadın basketbol takımını ayakta tutan ve Koç Efe Güven'e en büyük desteği veren hiç şüphesiz kaptan Işıl Alben'di. Nitekim bu güzel birliktelik, Koronavirüs sebebiyle liglerin tescil edildiği anda ikinci sırada bulunan Galatasaray'a Euroleague Women'da mücadele hakkını kazandırıyordu.



Alben'in veda mesajında yazdığı, "Sözleşmem feshedildi, artık bu benim istenmediğimin ispatı" sözleri, gözleri yönetime çevirdi. Botaş ile anlaşan tecrübeli oyuncunun "Transferimi 48 saatte bitiren Botaş Spor Başkanı Kerim Taşkıran'a teşekkür ederim" sözleri de Işıl Alben'in ilgisizlik yüzünden Galatasaray'dan ayrıldığını gözler önüne seriyor.



Cengiz'in haberi dahi olmadı!



Başkan Mustafa Cengiz'in tedavi sürecinde olması sebebiyle sözleşme yenileme konusunda hızlı adım atılamaması ve Işıl Alben'in de belirttiği gibi bir kez bile aranmaması ayrılığı kaçınılmaz bir hale getirdi.



Taraftar Ömer Yalçınkaya istifa etsin istiyor



Galatasaray'da kadın ve erkek takımlarının teknik ekibiyle sözleşme uzatılmamışken Işıl ve Tilbe gibi iki milli basketbolcunun ayrılması taraftarı ayağa kaldırdı.



Sosyal medyada yaşananlara büyük tepki gösteren ve birlik olan taraftarlar Genel Menajer Ömer Yalçınkaya'yı hedef aldı. Taraftarlar Yalçınkaya'yı istifaya davet ederken, Galatasaray basketboluna gönül veren kişilerin yaşananların tek sorumlusu olarak tuttuğu Ömer Yalçınkaya sessizliğini koruyor. Twitter'da birlik olan taraftarlar Galatasaray tribününün lider grubu ultrAslan'ı da tepki göstermeye davet etti.



Kulup hala açıklama yapmadı



Konuyla ilgili sarı kırmızılı kulüpten ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



Işıl'ın yüzde 40, Tilbe'nin de yaklaşık yüzde 25 maaş indirimlerini kabul ederek feshettiği sözleşmenin ardından yeni mukavele imzalamayı beklediği anda iki isimle de ilgilenmeyen yöneticilerin bu oyuncuların yerini kimlerle dolduracağı da büyük bir merak konusu. Yalçınkaya'yı hedef alan taraftarın bir diğer korkusu ise takımın yıldızı Bria Hartley'in de bu ilgisizlik yüzünden takımdan ayrılması. Avrupa basınının iddiasına göre Asvel ile 2 yıllık prensip anlaşmasına varan Birleşik Amerika asıllı Fransız yıldız, Asvel'e transfer olması halinde yerli statüsünde oynayacak. (Fanatik)



