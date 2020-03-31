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Işıl Reçber, Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında konuştu
6 saat önce
Hastanede tedavi süreci devam eden Rüştü Reçber'in sağlık durumuyla ilgili olarak eşi Işıl Reçber, "72 saatimiz zordu, inşallah daha iyi olacağız. Gönülden bizimle olan herkese sonsuz teşekkürler, sevgiler.
Hastanede tedavi süreci devam eden Rüştü Reçber'in sağlık durumuyla ilgili olarak eşi Işıl Reçber, "72 saatimiz zordu, inşallah daha iyi olacağız. Gönülden bizimle olan herkese sonsuz teşekkürler, sevgiler." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 10:16
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