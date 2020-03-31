Işıl Reçber, Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında konuştu

Hastanede tedavi süreci devam eden Rüştü Reçber'in sağlık durumuyla ilgili olarak eşi Işıl Reçber, "72 saatimiz zordu, inşallah daha iyi olacağız. Gönülden bizimle olan herkese sonsuz teşekkürler, sevgiler." ifadelerini kullandı.