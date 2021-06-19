Işıl Sergen'den velayet açıklaması: Çocuğumu yeniden doğurmak zorunda kaldım

KANAL D'nin "Sadakatsiz" dizisinde rol alan Burak Sergen'in eski eşi Işıl Sergen'in oğlu Cansın için açtığı velayet davası sonuçlandı. Mahkeme, daha önce ortak olan velayetin anneye verilmesine karar verdi.

Çocuğumu yeniden doğurmak zorunda kaldım

Işıl Sergen dava sonrası şu açıklamayı yaptı:

"Hiç kolay değildi. Sanki çocuğumu yeniden doğurmak zorunda kaldım. İki yıllık gözyaşı, mücadele, kaygı, uykusuzluk ve bunun gibi bir sürü duygumun yerinde bugün çiçekler açtı. Artık çocuğumu koruma altına alabildim. Bugün yeni bir başlangıç bizim için."

46 gün yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gördükten sonra sağlığına kavuşan Burak Sergen, 3 Haziran'da nişanlısı Nihan Ünsal ile nikah masasına oturmuştu.