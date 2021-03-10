İSTANBUL-Işılay Reis Yorgun: Her neslin kadını farklı tarih yazar - Son Dakika

İSTANBUL-Işılay Reis Yorgun: Her neslin kadını farklı tarih yazar

10.03.2021 11:46

Türk kadınının tarih boyunca cesur ve güçlü kimliğiyle tanındığını söyleyen İstanbul Hububat Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis Yorgun, "Günümüzde de kadınlarımız aynı şekilde her yerde varlıklarını gösteriyorlar.

Türk kadınının tarih boyunca cesur ve güçlü kimliğiyle tanındığını söyleyen İstanbul Hububat Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis Yorgun, "Günümüzde de kadınlarımız aynı şekilde her yerde varlıklarını gösteriyorlar. Her neslin kadını farklı tarih yazıyor" dedi.

Çalışma hayatına çok erken başlayıp üretimin her alanında çalışma imkanı bulduğunu ve bu imkanların kendisini daha da fazla geliştirdiğini belirten, Işılay Reis Yorgun, "Tarımsal üretim faaliyetlerinde kadınların katılımlarında son yıllarda artış yaşanıyor. Tarımsal üretim sürecinde tohumun saklanmasından ürünlerin yetiştirilmesine, hasattan ürünün sofraya ulaşımına kadar her alanda kadın emeğinin büyük payı var. Kadın ve genç çiftçilere uygun imkanlar sağlandığı takdirde üretim ve istihdam daha da artacak. Köyden kente göç önlenmiş olacak. Bu da ekonomik kalkınmayı ve büyümeyi hızlandırmış olacak. Kadınların ekonomideki yeri çok kıymetli. Bereketli ellerin varlığıyla daha da verimli topraklarımız olacağına inanıyorum. Tarımın hem bugünün hem de geleceğin sektörü olduğunu vurgulamak istiyorum. Gelecek nesillerin sağlıklı beslenebilmesi için tarım ve üretim çok büyük önem arz ediyor. Bizden sonraki nesillerimiz için kuşaklar boyunca bereketli topraklarımızın bize sunduğu miras olan tarım sektörünü geleceğe taşımaktan sorumluyuz" diye konuştu.

"60 GİRİŞİMCİ KADIN İLE YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

İHBİR olarak 2020 yılında İhracata İlham Veren Kadınlar Platformunu kurduklarını belirten Reis Yorgun sözlerine şöyle devam etti:

"Kadınları ihracata teşvik etmek için bu platformu kurduk. Kadınları cesaretlendirmek ve yol göstermek için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Girişimci kadınları işinde uzman kişilerle bir araya getirerek ilham almalarını sağlıyoruz. Çok kıymetli kadınlarımız var. 2020 yılında başlatmış olduğumuz bu projeye 13 kadınla yola çıktık. Şu anda 60 girişimci kadın ile yolumuza devam ediyoruz. Her birinin birbirinden güzel inovatif ürünleri var. Her birinin yapmış olduğu ürünler ülkemizin verimli topraklarında yetişen milli ve yerel ürünlerden elde ediliyor. Projemiz devamında da online eğitimler düzenleyerek kadınlarımızın ihracatta daha hızlı adımlar atmalarını sağlayacağız."

"GİRİŞİMCİ KADINLARI CESARETLENDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Pandemi sürecinde dijitalleşmenin artmasıyla birlikte imkanlara daha kolay ulaşır hale gelindiğine dikkati çeken Işılay Reis Yorgun, 'İHBİR platformuyla kadınlara girişimci olmanın yanı sıra marka olmayı da anlatıyoruz. Rekabet koşullarına ve çok hızlı değişen dünyaya kadınları adapte etmeye çalışıyoruz. İhracatta da söz sahibi olmaları için girişimci kadınları cesaretlendirmeye çalışıyoruz. Bu proje kapsamında öncelikle kadınların hikayelerini ayrı tutmak istiyoruz. Amacımız kadınlara daha güçlü platform oluşturmak. İHBİR olarak her ay tüm üyelerimize göndermek için hazırlamış olduğumuz dergide, girişimci kadınların hikayelerine yer vererek daha geniş kitlelere ulaşmalarını sağlıyoruz. Marka olma yolunda daha hızlı adımlar atmalarını istiyoruz' ifadelerini kullandı.

"İHRACATTA KADINLARIN DAHA FAZLA AKTİF OLABİLMESİ İÇİN DÜNYAYI TAKİP ETMELİYİZ?

Reis Yorgun, "Girişimci kadınlarımızdan biri Malatya'da kayısılı baklava yaparak Gaziantep'e satıyor. Sporcu ve bebek makarnası yapan kadınlarımız var. İstanbul'dan bir kadın girişimcimiz granola üretiyor. Aydın'dan bir girişimcimiz çocuklar için faydalı bir ürün olan incir cipsi üretiyor. Reyhan çayı, sabunu ve şerbeti yapan girişimcimiz var. Bu ürünlerin hepsi doğal ürünlerden elde ediliyor. İhracatta kadınların daha fazla aktif olabilmesi için dünyayı takip etmeliyiz. Trendlerin neler olduğunu bilmemiz gerekiyor. Satış ve pazarlama yöntemleri de çok önemli. Girişimci kadınları destekleyici yönde birçok bilgiyi paylaşıyoruz" şeklinde konuştu.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Özel Buluşması etkinliği düzenlediklerini kaydeden Işılay Reis Yorgun, "Online gerçekleşen programda ihracata ilham veren kadınlar, bir araya gelerek başarı hikayelerini ve tecrübelerini aktardı. Etkinliğin konuşmacıları arasında, şeref konuğu olarak Osmanlı Hanedanı mensubu Sultan II. Abdülhamit'in torunu Prenses Mediha Nami Osmanoğlu de Martinez, Almanya/Düsseldorf Ticaret Ataşesi Anıl Gürtuna Kaya, İyi Yaşam ve Beslenme Uzmanı Dilara Koçak ve İhracat Direktörü Özlem Soysal yer aldı" dedi.

İSTANBUL-Işılay Reis Yorgun: Her neslin kadını farklı tarih yazar
İSTANBUL-Işılay Reis Yorgun: Her neslin kadını farklı tarih yazar
İSTANBUL-Işılay Reis Yorgun: Her neslin kadını farklı tarih yazar
İSTANBUL-Işılay Reis Yorgun: Her neslin kadını farklı tarih yazar
İSTANBUL-Işılay Reis Yorgun: Her neslin kadını farklı tarih yazar

İstanbul, İstihdam, Türk, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-Işılay Reis Yorgun: Her neslin kadını farklı tarih yazar - Son Dakika


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