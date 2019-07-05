Son Dakika Haberleri: Işılay Saygın'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor
Son Dakika Politika Haber

Işılay Saygın'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor

1 saat önce

İzmir'de bulunan evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan eski Devlet Bakanı Işılay Saygın'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Işılay Saygın'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor, System.String[]
İzmir'de bulunan evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan eski Devlet Bakanı Işılay Saygın'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Geçmiş dönemlerde Turizm Bakanlığı, Çevre Bakanlığı ve Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunan Işılay Saygın, İzmir'de bulunan evinde rahatsızlanarak dün Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılmıştı. Akciğerinden rahatsızlanan Saygın'a, solunum yetmezliği teşhisi koyulurken, tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği belirtildi.

4 Nisan 1947 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Saygın, Türkiye'nin ilk kadın Turizm ve Çevre Bakanı olarak tarihe geçti. Saygın; 51., 52., 54. ve 55. hükumetlerde ise devlet bakanı olarak görev yaptı. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:57 Kaynak: İHA
Işılay Saygın, İzmir, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski Devlet Bakanı Işılay Saygın, hastaneye kaldırıldı Konuklarına sahte içki ikram eden düğün sahibi, para cezasına çarptırıldı AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan 6222 açıklaması Düğün sabahı damadı öldüren kayınbirader konuştu: Onu şeytan olarak gördüm

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 11:12:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Işılay Saygın'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]