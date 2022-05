'IŞILDAYAN KADINLAR' İLHAM OLMAK İÇİN BİR ARAYA GELDİ

Üreten ve güç veren kadınların hikayelerinin yer aldığı, toplumsal cinsiyet eşitliği açısından da mesajların verildiği 'Işıldayanlar Konferansı' İstanbul'da düzenlendi.

İlham ve umut veren güçlü kadınlar ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması yoluyla kadının toplumda, iş ve ekonomik hayatta güçlenmesinin yanında duran markalar, Işıldayanlar Konferansı'nda buluştu. Sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınma için kadının durumu ve gücünü ortaya koymayı amaçlayan konferans, Beşiktaş'taki Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleşti. OGGUSTO tarafından düzenlenen konferansta bugüne kadar yaptıkları, bakış açısı ya da sadece varlığıyla umut olan, ismi bilinen ve bilinmeyenlerin hikayesi konuşuldu.

ÜLKEDE UMUT VERMEK İÇİN VARIZ

Programın açılış konuşmasını yapan OGGUSTO Kurucusu Özlem Güsar, 'Şu an hayatımın sahnesindeyim gibi hissediyorum. 'Kadın kadının kurdudur' derler ama ben buna inanmıyorum. Hayatım boyunca 'kadın kadının yurdudur' diyorum. Türkiye'de çocuk gelinler, kadın cinayetleri, İstanbul Sözleşmesi gibi içimizi acıtan, kahreden birçok şey var ama bir gün öyle bir şey oldu ki bizim She's Mercedes diye şahane bir kadınlar grubumuz var. İlhamını birbirinden alan, taşın altına elini sokan o grupta biz de konferans yapalım dedik ve 3 ay 3 gün sonra biz hep birlikteyiz. Biz kapsayıcı olmaya çalıştık. Biz kafamızı kuma gömmeden, Pollyanna'cılık olmadan bu ülkede umut vermek için varız, hep birlikte ışıldamak için varız. Yeterince kötü şey var çevremizde. İnanın gördüğünüz, görmediğiniz, bildiğiniz, bilmediğiniz birçok ışıldayan isimle birlikte olacağız. Rengimiz UN WOMEN'ın 2022 için belirlediği toplumsal cinsiyet eşitliği rengi narçiçeği" ifadelerini kullandı.

'POTANSİYELİ HAYATA GEÇİRMEKTE ZORLANIYORUZ"

Programın ilk oturumunda toplumsal cinsiyet eşitliği, sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınma için kadının durumu ve gücü konuşuldu. Moderatörlüğünü TV Haber Programcısı Ahu Orakçıoğlu'nun yaptığı konferansta, KONDA Araştırma ve Danışmanlık Şirketi Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi - UN WOMEN Program Yöneticisi Duygu Arığ, KAGİDER Başkanı Emine Erdem, Mastercard Doğu Avrupa Bölge Başkanı Yasemin Bedir, UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komite Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu yer aldı.

KAGİDER Başkanı Emine Erdem, 'Erkeklerin yüzde 45'inin kadınların da yüzde 40'ının girişimcilik potansiyeli var ancak bu potansiyeli biz hayata geçirmekte zorlanıyoruz. Bunda toplumsal cinsiyet eşitliği etkili. Toplumdaki algıları değiştirmediğimiz sürece kadının potansiyelinden, enerjisinden ve gücünden gerektiği gibi yararlanamıyorsunuz. Girişimcilik hala erkeklerin oyun sahasıymış gibi düşünülüyor oysa hiç de öyle değil" dedi.

TÜRKİYE'NİN KADINLARI DA ERKEKLERİ DE HAK ETTİKLERİNİ ALACAKLAR

Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu ise, 'Trendyol verilerinde bugün satıcıların yüzde 54'ü kadın. Bunların içerisinde girişimci kadın oranı yüzde 25. Bir bayrak var ve dalgalanmak için rüzgar bekliyor. O rüzgar bence bu salonda. Z kuşağı da geliyor. Z kuşağının verilerine baktığımızda bunların en hassas oldukları nokta eşitlik ve adalet talebi. Bu talebe sahip olan bir kuşağı durduramazsınız. Daha talepkar olacaklar ve Türkiye'nin kadınları da erkekleri de hak ettiklerini alacaklar" ifadelerini kullandı.

Yasemin Bedir de, 'Kadınlara fırsat verdiğiniz zaman kadınlar onu kullanıyorlar. En önemli şey kadınlara fırsat vermemiz ve fırsat eşitliğini sağlamamız" dedi.

KADINLARIN AKTİF KATILIMI OLMADAN KALKINMA HEDEFLERİNE ULAŞMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL

Duygu Arığ ise, 'Kadınların 3'te 2'sinden daha azı iş gücünde ve maalesef 400 milyondan fazla kadın şu an aşırı yoksulluk içinde yaşıyor. Kadınların aktif katılımı olmadan onların fikirlerinin, karar alma mekanizmasının her seviyesine yerleştiği bir dünya olmadan eşitlik ve kalkınma hedeflerine ulaşmamız mümkün değil" diye konuştu.

YOKSULLUKLA MÜCADELE KADIN İSTİHDAMINI SAĞLAMADAN HALLEDİLEMEZ

Bekir Ağırdır da, 'Türkiye'de 15-65 yaş arası çalışma nüfusuna dahil 100 insanımız varsa 50'si kadın, 50'si erkek. Bunların zaten 53'ü çalışma hayatına dahil değil. 50 kadınımızın 27'si ev kadını statüsüyle evde oturuyor. Çalışabilen 50 kadın içerisinde 11 kişi. Bu ülkede bu sabah her 100 evin 40'ında gelir giderden eksik. Yoksullukla mücadele konuşuyorsanız, kadın istihdamını sağlamadan halledemezsiniz" ifadelerini kullandı.

MERKEZE ALDIĞIMIZ HER ÇOCUK GELECEĞİMİZ OLARAK KARŞIMIZA ÇIKACAK

Programın ikinci oturumunda ise She's Mercedes, ilham veren kadınlar söz aldı. Moderatörlüğünü Özlem Güsar'ın yaptığı konferansta, Bee Goddess Kurucusu ve Kreatif Direktörü Ece Şirin, Mercedes-Benz Otomotiv Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Emre Kurt, Dünyanın En İyi 10 Öğretmeni Arasına Girerek Eğitim Nobeli'ne Aday Gösterilen Tek Türk Öğretmen Nurten Akkuş, Mercedes-Benz Otomotiv - İcra Kurulu Üyesi Küresel IT Çözümleri Merkezi Direktörü Özlem Vidin Engindeniz ve Milli Voleybolcu Zehra Güneş yer aldı. Ece Şirin, 'Mücevher yerine, öz cevher, statü sembolü yerine ruhun sembolü dedim. Beni her gün ayakta tutan markayı büyütmek için aldığım en büyük ilham ve motivasyon kaynağı bu. Hayatımda en çok arzu ettiğim şey kendim gibi kendi değerini bilmeyen, kendine inanmayan kadınların zihinlerini dönüştürmesi ve adım atması" dedi.

Nurten Akkuş da, 'Köy okulundan ilk girdiğimde bomboş bir okuldu ve nasıl olacak değil, neden olmasın' dedim. İmkanımız kısıtlıydı ama neden olmasının peşindeydim. Biliyordum ki merkeze aldığım her bir çocuk geleceğimiz olarak karşımıza çıkacak. Benim ne kaybedecek zamanım ne de kaybedecek çocuğum vardı" ifadelerini kullandı.

Özlem Vidin Engindeniz ise, 'Biz Türkiye'den dünyaya teknoloji alanında neler yapabileceğimizi ispat ettikçe, güzel projelere imza attıkça teknoloji alanında yazılım geliştirdikçe büyüdük ve bugün 500 kişiyi aşkın ekiple başarı hikayelerine imza atıyoruz. Ekibimizin de yüzde 50 çalışanı kadın" dedi.

VOLEYBOLCU GÜNEŞ: BEDEN EĞİTİMİ DERSİNDE KİTAP OKURDUM, ASTRONOT OLMAYI İSTERDİM

Milli Voleybolcu Zehra Güneş de, 'Ben de voleybol oynamayı hiç düşünmezdim. Beden eğitimi derslerinde kitap okurdum. Sporla uzaktan yakından bir alakam olacağını düşünmezdim. Astronot olmayı isterdim. Şu an profesyonel bir sporcu olarak kariyerime devam ediyorum. Her geçen gün daha fazla şey öğreniyorum ve kendime yatırım yapmaya çalışıyorum. Astronot olup yıldızlara dokunduğumu yeryüzündeki herkese ve her şeye ama demeden kucak açtığımı hayal ederdim. Kuzey yıldızıyla kendi yönümü bulabileceğimi düşünürdüm. Küçükken annemi hep kuzey yıldızı yerine koyardım. Şu an daha fazla kuzey yıldızını kendime benimsetmek istiyorum çünkü bence insanların kendi yolunda ilerlemeleri için kendilerini tanımaları ve kendi yollarını açmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların sonunda Güneş'in oynadığı Vakıfbank'ın Avrupa şampiyonluğu nedeniyle pasta kesildi. Konferansın karbon salınımın Carbon Hints Danışmanlık şirketi tarafından hesaplanacağı ve karşılığında WWF-Türkiye Doğal Hayatı Koruma Derneği'ne bağışta bulunulacağı bildirildi.