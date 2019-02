Işıltılı Gelinlikler, Birbirinden Şık ve Zarif Damatlıklar Göz Kamaştırdı

Çiftlerin dünya evine girme heyecanının yaklaştğı şu günlerde gelinlik ve damatlıktan masa dekorasyonuna, makyaj ve saç tasarımlarından kına organizasyonlarına kadar 2019 evlilik trendleri Liomel Evlilik Festivali'nde sergilendi.Bu yıl 2'ncisi düzenlenen Lionel Evlilik Festivali'nde, düğünlerde 2019 moda trendleri, dekorasyondaki farklılıklar, lezzetli gurme menüler, gelin ve damadın konforu için planlanan çözümler, gelinlik, damatlık defilesi, gelin saç şovları ve müzik performansları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.2019 düğün trendlerinin evlenecek çiftlerle buluştuğu festivalde, modacı Esin Arıcan Haute Couture ile " Bahar Dalı Gelinlik Koleksiyonu" ve Şinasi Günaydın Haute Couture ile "Colourful Damatlık Koleksiyonu" büyük beğeni topladı.2019'un en son trendleri büyük sükse yaptı2019 yılının iddiası olan konsept düğünler ve kişiye özel planlanan tematik yaklaşımların tanıtıldığı festivalde, geline ve çiftlerin ailelerine özel tasarlanmış süit odalar, yeni yılın saç tasarım trendleri, konsepte uygun verilecek hediyeler tanıtıldı.'Bahar Dalı Gelinlik Koleksiyonu' ile destansı bir zarafet gelinleri bekliyor26 özel parçadan oluşan ve modacı Esin Arıcan tarafından dizayn edilen gelinlik defilesinde birbirinden zarif gelinlikler izleyicileri büyüledi. Esin Arıcan Haute Couture "Bahar Dalı 2019" Koleksiyonu'nda yoğun olarak kullanılan bahar dalları, bu yıl gelinliklerin üzerinde çalışılan geometrik desenler, danteller ile birleştirilerek ışıltısı bol bir 2019 çizgisi belirledi.Bu yılın ruhunu temsil eden bahar ve yeniden uyanış teması ile yeni yılda gelinlik dantellerinde yer alan çiçekler yerlerini daha asimetrik ve geometrik desenlere bırakıyor.2019 gelinlik modası ile ilgili bilgi veren Modacı Esin Arıcan; "2019 yılında daha az kabarık ama tamamen dantellerle süslenmiş ve dizayn edilmiş gelinlik modellerimiz öne çıktılar. Bu yıl yakalar kalp yakalardan çıktı, tamamen değişik yaka çeşitlerine geldik. Kolların her tarzda uzun, kısa, kenarları işlemeli, taşlı, fırfırlı her türlü kol detayları bu yıl gelinliklerde kullanılacak" diye konuştu.Gelin adaylarına da seslenen Arıcan, gelinlerin fiziklerine göre gelinlik modelleri seçmeleri gerektiğini, süslemelerde ise daha sade modelleri biraz ışıltı verilerek tercih etmelerini tavsiye etti. Defilenin sonunda yer alan Prenses Modeli ise 2019 yılına damgasını vuran en önemli tasarım oldu.Dünyanın tüm renklerini yansıtan "Colourful Damatlık Koleksiyonu" ilk kez izleyicilerle buluştuTanınan modacı Şinasi Günaydın 2019 yılı damatlık modası hakkında bilgi verdi. Ünlü modacı, "2019 yılında kruvaze yaka ve şal yaka damatlıklarda moda. Renkli kumaşlardan tasarlanan ceketler yapıyoruz. Bu sene kruvaze yakayı tercih ediyorum. Bizim erkek kıyafetlerinde gelinlik gibi detaylar yoktur" ifadelerini kullandı.Smokinlerin içinde maskülen çizgilerini koruyarak kullanılan dantel detaylar ilk kez görücüye çıktı. 60 çok özel damatlığın sergilendiği defilede, Azeri, Moğol, Rus, Alman ve pek çok farklı ülkeden gelen 22 erkek ve 14 kadın manken Colourful koleksiyonundaki damatlıkları taşırken dünyada yaşanan ayrımcılığa karşıda birlikte mesaj verdiler.'Unutulmaz Anlar', 'Unutulmaz Anılara' dönüşüyorGökay Kalaycıoğlu sunumuyla Kına Ritüelinden, 2019 düğün danslarındaki son trendlere, saç ve makyaj şovlardan, düğün dekorasyonun da en son yeniliklere kadar düğünle ilgili her detayın izleyicilerle buluştuğu bu özel festivalde, sürpriz çekilişler ve hediyeler de misafirlerle çok özel bir gün yaşattı."Her bütçeye hitap ediyoruz"Konu ile ilgili bilgi veren Kıdan A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Lionel Hotel Genel Müdürü Engin Kıdan "Etkinliğimizi güzel bir şekilde tamamladık. Güzel bir festival oldu. Biz otel olarak sadece TL ile fiyat veriyoruz. Her bütçeye hitap ediyoruz. 130 liradan başlayaıp 250 liraya kadar bütçelerimiz var. Bu paketler çok dolu paketlerdir. Çiftlerimize otelimizi ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.Kıdan, son dönemde adeta paranın su gibi aktığı Antalya ve Bodrum 'daki Hint düğünlerinden İstanbul 'un da yakında pay almaya başlayacağını söyledi. - İSTANBUL