İsim benzerliği ev sahibi yaptı, durumu boşanma davasında fark etti - Son Dakika
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İsim benzerliği ev sahibi yaptı, durumu boşanma davasında fark etti

07.09.2022 10:54

İsim benzerliği ev sahibi yaptı, durumu boşanma davasında fark etti 17 yıldır üzerinde bir ev daha olduğunu boşanma davasın fark etti 2 yıl boyunca evin gerçek sahibini aradıELAZIĞ Elazığ'da yaşayan Hasan Yıldırım, eşiyle boşanma davası sürecinde mala konan tedbir sonucunda üzerinde bir evin...

İsim benzerliği ev sahibi yaptı, durumu boşanma davasında fark etti

17 yıldır üzerinde bir ev daha olduğunu boşanma davasın fark etti

2 yıl boyunca evin gerçek sahibini aradı

ELAZIĞ Elazığ'da yaşayan Hasan Yıldırım, eşiyle boşanma davası sürecinde mala konan tedbir sonucunda üzerinde bir evin daha olduğunu öğrendi. Tapuya giderek durumu araştıran ve isim benzerliğinden dolayı başka birinin evinin üzerine yapıldığı gören Yıldırım, yaklaşık 2 sene uğraşmasının ardından Almanya'da yaşayan adaşına ulaşarak evi devretti.

Elazığ'da yaşayan 4 çocuk babası Hasan Yıldırım (61), eşiyle boşanma aşamasında olduğu süre zarfında mala tedbir konulması ile üzerine bir ev daha olduğunu öğrendi. Bir yanlışlık olduğunu anlayan ve tapuya giden Yıldırım, başka bir dairenin daha 2005 yılından itibaren mülkiyetin üzerinde olduğunu öğrendi. Yapılan araştırmada evin, baba ismine kadar aynı olan başka bir Hasan Yıldırım'a ait olduğu tespit edildi. Dava sürecinde üzerine 2 ev göründüğü için kendi evini eşine vermek zorunda kalan Yıldırım, diğer evin asil sahibi bulmak için 2 yıl uğraştı. 2 yılın sonunda Hasan Yıldırım, adaşına ulaşmayı başardı. Almanya'da yaşayan Hasan Yıldırım da yazın memleketi Elazığ'a geldi. Yıldırım, adaşını da alarak tapuya gitti ve evi asıl sahibine devretti. Bir zamanlar üzerinde 2 evi bulunan Yıldırım ise şimdi bin lira vererek kirada oturmaya başladı.

"Gel malını al dedim"

Üzerine 2 ev olduğunu boşanma davasında öğrendiğini belirten Hasan Yıldırım, "Adamın evini vermemek için kendi evimi eski eşime verdim. Yoksa normalde evimin yarısı benim yarısı eski eşimindi. Ben evin yarısını arkadaşın mağdur olmaması için hibe ettim. Şu an evsiz kaldım. Bin lira kira ile kiradayım. Benim bir evimin daha olmadığını bildiğim için tapuda soruşturdum. İsmim Hasan Yıldırım. Diğer arkadaşla baba ismim de tutuyor. 2 yıl kadar araştırdım, fakat bulamadım. Avukat İbrahim Ersöz bana yardımcı oldu. Önce belediyeye gittik evin adresini bulduk. Daha sonra mahalle muhtarına gittik. Sorduk, evet Hasan Yıldırım diye birini tanıyorum dedi. Hasan Yıldırım'ı araştırdık, sorduk ve Almanya'da olduğunu öğrendik. Muhtarın vasıtası ile kendisine ulaştık. Gel malını al dedim. Çok şükür Allah bize başka bir şey nasip etmedi. Arkadaşında kazancı helaldir. Çağırdık ve geldi. Bugün mülkiyetini kendisine devrettim" dedi.

"Arkadaşa teşekkür ederim"

Dürüstlüğünden dolayı adaşına teşekkür eden Hasan Yıldırım ise "Evi 2005 senesinde aldım. 2013 senesine kadar da kendim oturuyordum. Sonra ailemi de yurt dışına getirdim. Daha sonra kiraya verdim. İçinde halen kiracı oturuyor. Benim baba adı Mehmet, anne adı Reşide. Ben 1975 doğumluyum. Hasan abi bende büyük. Aramızda yaş farkı da var. Zamanında tapuya verdiğim kimliği de daha değiştirmedim. Arkadaşa teşekkür ederim" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Hasan Yıldırım, Almanya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsim benzerliği ev sahibi yaptı, durumu boşanma davasında fark etti - Son Dakika

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