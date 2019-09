İsim benzerliği yüzünden lince maruz kalan Neslihan Sungur konuştu

İstanbul'da yaşayan Neslihan Sungur, tüm Türkiye'yi yasa boğan Neslican Tay'ın ölümünün ardından sosyal medyadan yapılan bir yorum nedeniyle adeta lince maruz kaldı. Neslican Tay ile ilgili uygunsuz yorum yapan kişiyle isim benzerliği yüzünden linç edilen Sungur, savcılığa başvurdu.

Sungur, isim benzerliğinden dolayı haksız yere tepki gördüğünü de söyleyerek, kişisel verilerine kolay bir şekilde ulaşılmasına isyan etti.

Dün akşam saatlerinde kanser hastası Neslican Tay'ın hayatını kaybetmesi tüm Türkiye'yi derin bir üzüntüye boğdu. Genç kızın ölümünün ardından 'Nesl-i Han' isimli sosyal medya kullanıcısı "Neslican Tay ölmüş. Herkes cennete kavuştu diyor. Orasını Allah bilir. Yalnız bu çıplaklıkla biraz zor..." şeklinde bir paylaşımda bulunarak tepki çekti. Büyüyen tepkiler sırasında bir sosyal medya kullanıcısı paylaşımı yapan kişinin Neslihan Sungur olduğunu belirterek, adres, TC kimlik numarası gibi kişisel bilgileri paylaştı. Neslican Tay'ın ölümüne ilişkin tepki çeken o yorumları yazan kişi yerine, aynı isme sahip Neslihan Sungur, dün gece saatlerinden beri haksız yere kendisine tepki gösterildiğini söyleyerek adli makamlara başvurdu.

"DAİRE NUMARAMA KADAR ŞU AN DOLAŞIYOR"

Gece saatlerinde arkadaşlarının aramasıyla olaydan haberdar olduğunu söyleyen Neslihan Sungur, "Nasıl yani falan deyip olaya girip baktığımda Neslican'ın vefatından sonra bir bayan Neslihan Sungur isminde, benim ismimle aynı isimde, isim ve soy isim benzerliği olduğundan dolayı Neslihan Sungur isimli bir bayan Neslican Tay ile alakalı kötü bir eleştiri yapıyor ve bundan sonra o kadına linç kampanyası başlatılırken avukatın teki senin bilgilerini buldum diyor. Bulduğu bilgiler benim şahsıma ait bilgiler. TC kimlik numaramdan anne baba ismime kadar, ev adresimin hatta daire numarama kadar şu an dolaşıyor" şeklinde konuştu.

"ÇOK ZOR DURUMDAYIM VE HEM DE BU OLAYIN YANINDAN BİLE GEÇMEDİĞİM HALDE"

Neslihan Sungur şu an kendisi hakkında paylaşımda bulunan sosyal medya kullanıcı sayısının 9 - 10 binlere kadar ulaştığını söyleyerek, "Şu an linç kampanyası yiyorum çünkü kişi ben değilim. Hem de kıza üzüldüğüm ve bununla ilgili paylaşım yaptığım halde. İnsanların bu kadar kişisel verilere ulaşması, benim bilgilerimin bu kadar kolay paylaşılabilmesini hayretler içinde karşıladım. 2 dakikada linç edildim. Şu an TT'deyim. Ne yapacağımı ben de bilmiyorum, savcılığa geldim. Bunu paylaşan, benim bilgilerime bu kadar kolay ulaşan herkesle ilgili gerekli işlemi yargı önünde soracağım. Çünkü ben bir anneyim. Şu an benim evimin adresini bir sürü kişi biliyor. Ben çok zor durumdayım ve hem de bu olayın yanından bile geçmediğim halde. Ben bununla ilgili gerekli işlemleri başlatacağım. Bunu paylaşan avukatım diyen ve bunu teyit etmeyen paylaşan arkadaşa gerekli işlemi yapacağım. Bu veriyi ona bu kadar kolaylıkla sunan kişiler hakkında da suç duyurusunda bulunacağım. Buradan yetkililere de sesleniyorum. Nasıl bu kadar kolay bir şekilde ev adresime TC kimlik numarama kadar ulaşılabiliyor? Bu kadar sistem kolay mı? Bu kadar her şey basit mi? Bu kadar kolay insanlar linç edilebiliyor mu? Ben bunu merak ediyorum. Devlet büyüklerimden de gerekli desteği istiyorum. Çünkü şu an zor durumdayım şu an linç yiyorum hala" ifadelerini kullandı.

Neslihan Sungur Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde nöbetçi savcılığa suç duyurunda bulundu.

(Oğuzcan Yazar/İHA)