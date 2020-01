İsim benzerliğinden mağdur olan firma çareyi afiş asmakta buldu - Son Dakika

KAYSERİ'de, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı 'hileli ve sahte ürünler' listesinde yer alan firma ile isim benzerliği nedeniyle sıkıntı yaşayan işletme sahibi Mehmet Dayıoğlu (48), "İsim benzerliğinden dolayı büyük sıkıntı yaşadık. Biz de çareyi afiş asarak bulduk" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, geçen hafta taklit, tağşiş veya ilaç etken maddesi tespit edilen toplam 229 firmaya ait 386 parti ürünü kamuoyuyla paylaşırken, taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmeler de ilan edildi. Listede Kayseri 'nin Kocasinan ilçesinde bulunan ' Koçak Et ve Et Ürünleri' firması da dana eti olması gereken sucukta tavuk etinin tespit edildiği gerekçesiyle yer aldı. Ancak, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan, 49 yıldır et ve sucuk üretimi yapan 'Koçak Gıda Et ve Et Ürünleri' firması isim benzerliği nedeniyle müşteri sıkıntısı yaşamaya başladı. Bunun üzerine firma sahibi Mehmet Dayıoğlu, iş yerine, teşhir edilen firmanın kendilerinin olmadığı göstermek için afiş astı. Afişte, 'halkımıza duyuru' başlığı ile şu ifadelere yer verildi:

"Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hileli ürünler kapsamında ifşa ettiği firmalar arasındaki 'Koçak Et ve Et Ürünleri' firması ile şirketimizin alakası yoktur. Sadece isim benzerliği vardır."

'BÜYÜK SIKINTI YAŞADIK'

Mehmet Dayıoğlu, isim benzerliğinden dolayı mağdur olduklarını söyleyerek, "İşletmemiz babam tarafından kurulan ve 49 yıl hizmet veren bir iş yeridir. Teşhir edilen firma Kocasinan Fevzi Çakmak Mahallesi Fuzuli Caddesinde, 'Koçak Et ve Et Ürünleri' ismindedir. Bizim ki de, 'Koçak Gıda Et ve Et Ürünleri'dir. Onların sucuk malzemelerinde tavuk ürünü çıkmış. İsim benzerliğinden dolayı büyük sıkıntı yaşadık. Biz de çareyi afiş asmada bulduk. O firmanın bizimle alakası yok. Teşhir edilen firmanın sahibinin soyadı Koçak'mış. Bizim ise bulunduğumuz mahalleden dolayı 'Koçak' ismindedir. İsim benzerliğinden dolayı imajımızın düzeltilmesi için astığımız afişte; denetlendiğimiz, bize verilen belge ve her türlü bilgilendirmeyi yazdık" dedi.