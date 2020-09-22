İsim değişikliğine giden Türk ilaç şirketinin hedefi yüzde 258 büyümek

Türkiye ilaç pazarına yenilikçi ürünler kazandırdığına ve geçtiğimiz son iki yılda toplamda yüzde 161 büyüme gösterdiğine dikkat çeken Generica İlaç, yeni bir dönüşüm sürecine girdiğini duyurdu. Dönüşümünün ilk adımı olarak isim değişikliğine giden ve ismini Genveon olarak değiştiren şirketin hedefi; 2023 yılı sonuna kadar toplamda yüzde 258 oranında büyümek ve 2025 yılında Türkiye ilaç pazarında ilk 25 şirketi arasında yer almak.

Türkiye ilaç sektöründe faaliyet gösteren ve temelleri 2007 yılı Eylül ayında atılan Generica İlaç, ismini "Genveon" olarak değiştirdi. İsim değişikliğiyle ilgili yapılan açıklamada şirketin hem akut hem de kronik pazarlarda orijinal, eş değer ve OTC ilaçlardan oluşan geniş ürün portföyü ile son dönemlerde hızlı bir büyüme gösterdiğini ve Ar-Ge merkezi çalışmalarına hız verdiğine dikkat çekildi.

"GEÇMİŞİ VE GELECEĞİ BULUŞTURAN YENİ İSİM"

Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan Genveon İlaç Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucusu Alp Karaağaç, "Şirketimizde son yıllarda büyük bir dönüşüm hareketi başlattık ve 2020 yılında ilk olarak şirket ismimizi 'Genveon' olarak değiştirdik. Genveon, eski ismimiz olan 'Generica' ve yeniliğin günümüz tanımı 'Invention' terimlerinin birleşiminden doğdu. Yeni ismimiz, geçmişte elde ettiğimiz tecrübenin, güvenin, sahip olduğumuz yüksek kalite kültürü ve dinamizmin, inovasyonla buluşmasını yaşatacak" dedi.

"HEDEFİMİZ HER YIL TÜRK İLAÇ PAZARI BÜYÜME ORANININ ÜSTÜNDE MİNİMUM YÜZDE 25 BÜYÜMEK"

Çok uzun yıllardır ilaç sektörü içerisinde olduğunu sözlerine ekleyen Karaağaç, "Genveon olarak değişimle birlikte yeni ürün ve ilaçlarla yeni pazarlara açılmayı planlıyoruz. Türkiye ilaç pazarında 2018 yılında yüzde 73, 2019 yılında ise yüzde 51 oranında büyüme gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıllardaki hedefimiz ise, her yıl Türk ilaç pazarı büyüme oranının minimum yüzde 25 üstünde büyümek" şeklinde konuştu.

- İstanbul