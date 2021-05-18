İsim değiştiren Hürriyet Emlak yoluna Hepsiemlak olarak devam edecek - Son Dakika

İsim değiştiren Hürriyet Emlak yoluna Hepsiemlak olarak devam edecek

18.05.2021 14:43
İsim değiştiren Hürriyet Emlak yoluna Hepsiemlak olarak devam edecek, System.String[]

Kurumsal kimliğini yenileyen Hürriyet Emlak, bundan sonra hizmetlerini Hepsiemlak ismiyle sürdürecek.

Kurumsal kimliğini yenileyen Hürriyet Emlak, bundan sonra hizmetlerini Hepsiemlak ismiyle sürdürecek.

Hepsiemlak açıklamasına göre, 15 yıl boyunca emlak sektöründeki dijital dönüşümün öncüsü olan Hürriyet Emlak, sektörde imza attığı ilklerin ve elde ettiği başarıların ardından kurumsal kimliğini yenileme ve yoluna Hepsiemlak olarak devam etme kararı aldı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Hepsiemlak, "Hürriyet Emlak oldu bak hepsiemlak.com" sloganıyla çektiği reklam filminde marka yüzü olarak oyuncu İlker Ayrık ile iş birliği yaptı.

Hepsiemlak marka yüzü ve oyuncu İlker Ayrık konuya ilişkin, "Hayatım boyunca şanslıydım. Hep güzel insanlar, kurumlar ve markalarla çalışma fırsatı buldum. Yine şansım yaver gitti ve hepsiemlak ile yollarımız kesişti. Böyle bir marka ile birlikte çalıştığım için de kendimi şanslı hissediyorum." ifadelerini kullandı.

"Daha kazançlı bir yıl hedefliyoruz"

Hepsiemlak Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, 15 yıl boyunca emlak sektöründeki dijital dönüşümün öncüsü olduklarını belirterek, "Yıllar içinde iş modelimiz, stratejimiz günün ihtiyaçlarına göre değişti. Artık daha iddialı hedeflerin yanı sıra kalite, hız ve güven üzerine kurulu vizyonumuzla, kendi ayakları üzerinde duran köklü ama genç bir marka olma yolunda bizi daha iyi anlatacak bir isim ve kimlik edinme kararı aldık. Bundan böyle yolumuza Hepsiemlak olarak devam edeceğiz. Yenilenen yüzümüzle daha fazla kullanıcıya ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Teknolojiyi süreçlerine dahil edip herkesin rahatlıkla kullanabileceği bir hale getirdiklerini belirten Tandoğan, bu şekilde daha fazla kullanıcının siteye ulaşımını sağlayacaklarını kaydetti.

Yeni ürünlerle ilanları daha görünür ve ulaşılır hale getireceklerini aktaran Tandoğan, "Kurduğumuz moderasyon ekibimizle hatalı ilanlara yer vermeyeceğiz. Yeni markamızla performansımızı en üst seviyeye çıkarıp daha kazançlı bir yıl hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Aylık 25 milyon trafiğimiz ve 10 milyon kullanıcımızla yolumuza devam ediyoruz"

Tandoğan, sektördeki tüm paydaşlarla "Aynı Çatının Altındayız' felsefemizle birlikte büyüyoruz" ifadesini kullanarak, "Biz ticari bir bakış açısının dışında sosyal sorumluluğumuzun da farkında olan bir şirket olarak paydaşlarımızın destekçisi olmaya önem gösteriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Tüm bu farkındalıkla salgın sürecinin başında "Aynı Çatının Altındayız" kampanyasını başlattıklarını aktaran Tandoğan, şunları kaydetti:

"Kampanyamızın ilk fazında tüm üyelerimize 1 ay ücretsiz kullanım hakkı tanımladık. İkinci fazda hem mevcut üyelerin hem de üye olacak yeni emlak ofislerinin faydalanabileceği 2 ay ücretsiz üyelik fırsatı sunduk. Bu kampanya ile 15.000'i aşkın emlak ofisine 10 milyon TL'den fazla destek sağladık ve müşterimizi bazımızı yüzde 15 artırdık. Mayıs ayı içerisinde alınan tam kapanma kararı ile de kampanyamızın üçüncü fazını hayata geçirdik ve hem mevcut üyeler hem de yeni üye olacaklara hiçbir şart, koşul, sözleşme, taahhüt olmaksızın yüzde 50 indirim sağladık.

Gayrimenkul sektöründeki ihtiyaçlardan yola çıkarak Türkiye'de emlak sektörünü dijitalleştirme görevini üstlendik ve İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası (İEKO) iş birliği ile Emlak Akademisi projemizi hayata geçirerek gayrimenkul danışmanlarına online platformda eğitim vermeye başladık. Düzenlediğimiz eğitimlerde binlerce emlak ofisinin bilgi sahibi olmasını, akıllarında kalan soru işaretlerinin yanıt bulmasını sağladık. Ekim ayında yaşanan İzmir depremi felaketi sonrasında çadırlarda kalan depremzedelere destek olmak için harekete geçtik. Profesyoneli olduğumuz 'ihtiyaca göre en doğru konutu bulma' noktasından yola çıkarak Ahbap Derneği ve Bayraklı Belediyesi iş birliğiyle 20 ailenin 1 yıllık kira masraflarını üstlendik."

Tüm bunların yanı sıra teknolojik yatırımlarıyla da yaptıkları işe değer kattıklarını belirten Tandoğan, ilan girişini 2 dakikaya kadar indirerek "Türkiye'nin en hızlı ilan sitesi" olduklarını kaydetti.

Akıllı Hat teknolojisiyle Hürriyet Emlak üyesi emlak ofislerinin müşteri kaçırma sorununun önüne geçtiklerini aktaran Tandoğan, "İlan sayfalarında WhatsApp ikonuna yer verdik ve kullanıcılarımızın tek dokunuşla görüntülü görüşme, fotoğraf, video, konum ve doküman gönderme gibi hayatlarını kolaylaştıracak fonksiyonların hepsini sunduk. Türkiye'nin en kapsamlı 'Haritadan Arama' özelliğini sunduk. Sözleşmeleri dijitalleştirdik. Artık emlak ofisleri tüm sözleşmelerini kurumsal sayfamız hesabından oluşturup saklayabiliyorlar. ve aylık 25 milyon trafiğimiz ve 10 milyon kullanıcımızla yolumuza devam ediyoruz." diye devam etti.

"Talep beraberinde fiyat artışlarını da getiriyor"

Gayrimenkul sektörünü de değerlendiren Zeynep Tandoğan, yeni açıkladıkları Nisan Endeksi verilerine göre, hem satılık hem de kiralık konutlarda deniz kenarına bir eğilimin görüldüğünü ifade etti.

Geçen yılın haziran ve temmuz aylarında denize kıyısı olan illerdeki satılık konutların son 5 yılın en yüksek arama hacmine ulaştığını hatırlatan Tandoğan, şunları kaydetti:

"2021 yılında da deniz kenarına olan ilginin devam ettiğini görüyoruz. Tatil döneminin yaklaşmasıyla birlikte bu bölgelere olan talep de tekrar artışa geçecek. Talep beraberinde fiyat artışlarını da getiriyor. Pandeminin de etkisiyle bu trendin devam edeceğini, özellikle yaz döneminde fiyatlarda yine artışların süreceğini öngörüyoruz.

Geçtiğimiz hafta TÜİK, nisan ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Verilere göre nisan ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 124,1 artışla 95 bin 863 konut satıldı. Ancak Ocak-Nisan 2021 dönemindeki konut satışları geçen yılın aynı periyoduna göre yüzde 6,5 azalma gösterdi. Hafta sonu kısıtlamalarının da bunda önemli bir etkisi oldu. Bu daralmanın tam kapanma yaşadığımız Mayıs 2021 döneminde bir kat artmasını bekliyoruz. Ancak kapanma sonrasında yine geçtiğimiz yıl olduğu gibi kampanyalar söz konusu olursa satışlar yukarı doğru hızla ivme kazanacaktır."

"Yeni markamızla daha da sevileceğimize eminiz"

Tandoğan, Hepsiemlak olarak yollarına, üstün kullanıcı deneyimi, emlak sektörü uzmanlığı, yüksek kalite ve değer odağı ile emlak almak-satmak-kiralamak isteyen herkes için en güvenilir platform olma vizyonuyla devam edeceklerini belirterek, "Emlağa dair A'dan Z'ye kritik bilginin en güvenilir içerik sağlayıcısı olmayı kendimize misyon edinerek en güvenilir ve uzman emlak profesyonellerinin tercih ettiği platform olma yolunda ilerleyeceğiz. Yaptığımız kampanyalarla üyelerimizden hep teşekkür mesajları aldık ve almaya devam ediyoruz. Sektörün öncüsü olarak emlak ofislerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Yeni markamızla daha da sevileceğimize eminiz." diye devam etti.

Hürriyet, Türkiye, Nisan, Emlak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsim değiştiren Hürriyet Emlak yoluna Hepsiemlak olarak devam edecek - Son Dakika


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