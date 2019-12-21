"İsim kardeşliği" ile başlayan iyilik hareketi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'İsim kardeşliği' ile başlayan iyilik hareketi - Son Dakika

"İsim kardeşliği" ile başlayan iyilik hareketi

6 saat önce

Sinop'un Türkeli ilçesinde bayan arkadaş gruplarının el işi örgü yaparak hazırladıkları atkı, bere ve kışlık giyecekler, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki "Türkeli" adındaki köyde okuyan öğrencilere ulaştırıldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde bayan arkadaş gruplarının el işi örgü yaparak hazırladıkları atkı, bere ve kışlık giyecekler, Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki "Türkeli" adındaki köyde okuyan öğrencilere ulaştırıldı.


Daha önce Türkeli Belediyesinde 5 yıl görevde bulunan ve sonrasında Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi Meslek Yüksekokulunda göreve başlayan Fuat Ayaz, "İki yıldır buradayım. İhtiyaç sahibi aile çok olduğu için, geldiğim günden bu yana yardım etmek isteyenlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü olup fayda sağlamaya çalıştım. Bu yaptığım faaliyetlerden haberdar olan daha önce görev yaptığı Türkeli ilçesinde özel sektörde hizmet veren işletme sahibi Nazlı hanım, kendi arkadaş gruplarında el işi örgü yaparak, hazırladıkları atkı bere ve kışlık giyeceklerini Doğu'da ihtiyacı olan ailelere ulaştırmak istediklerini söylediler. Burada Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinin Türkeli isminde bir köyü var. isim kardeşliğini de katarak, o köydeki ilkokul öğrencilerinin tamamına gönderilen malzemeleri dağıttık. Bunlardan hariç ihtiyaç sahibi ailelere de ev erzağı market alışverişi yaparak onları da dağıttık" dedi.


Ayaz, "Bu iyilik hareketinde hazırladıkları el emeği göz nuru ürünlerini bizlerle paylaşarak gelecek nesle umut olan eski görev yaptığım yerde ki kalbi iyilik dolu tüm insanlara teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - SİNOP

Eleşkirt, Türkeli, Sinop, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 10:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Libya ile askeri iş birliği anlaşması teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi
Oğullarından birini öldürüp ikisini yaralayan baba tutuklandı İstanbul'daki havalimanlarında göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3'ü polis, 4 kişi tutuklandı Canan Karatay: Fabrikaya girmiş ürünler, çocuklarımızın sağlığını bozuyor

Son Dakika Haberleri
17:00 Elazığ'da CHP kongresinde yumruklu kavga - Son Dakika
17:00 Barışmak için buluştuğu baba ve oğlunu silahla yaraladı - Son Dakika
17:00 Kepez'de köy pazarı kurulacak - Son Dakika
16:59 Gelibolu'da armatör Mehmet Aksoy son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
16:54 "İzmir'i sportif havacılığın merkezi yapacağız" - Son Dakika
16:34 Son dakika: Libya ile askeri iş birliği anlaşması teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi - Son Dakika
16:16 Oğullarından birini öldürüp ikisini yaralayan baba tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 17:04:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "İsim kardeşliği" ile başlayan iyilik hareketi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]