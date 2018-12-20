Son Dakika Haberleri: İsim Karışıklığı Nedeniyle 7 Yıl Sonra Emekli Olabildi

İsim Karışıklığı Nedeniyle 7 Yıl Sonra Emekli Olabildi

10 saat önce

Manisa'da, iş günü ve yaş kriterlerini karşıladığı halde emekli olamayan kadın, isim benzerliği yüzünden yaşanan karışıklık nedeniyle açtığı davayı 7 yılın sonunda kazarak emeklilik hakkına kavuştu.

İsim Karışıklığı Nedeniyle 7 Yıl Sonra Emekli Olabildi, System.String[]
Manisa'da, iş günü ve yaş kriterlerini karşıladığı halde emekli olamayan kadın, isim benzerliği yüzünden yaşanan karışıklık nedeniyle açtığı davayı 7 yılın sonunda kazarak emeklilik hakkına kavuştu.

Yunusemre ilçesinde yaşayan Alime Coşkun, 1991 yılında çalışmaya başladığı TEKEL'e ait Osmancalı İşletmesinde, aynı dönemde Halime Coşkun adında bir başka kadın da işe başladı.

İşe başlama tarihleri arasındaki yakınlık nedeniyle o dönem işletmeden kaynaklı söz konusu iki kişinin sigorta kayıtlarında isim benzerliği dolayısıyla karışıklık yaşandı.

İşten ayrıldıktan sonra sigorta primi gün sayısı ve yaşı tutmasına rağmen emekli olmak isteyen Coşkun'a emekliliğe hak kazanmadığı bildirildi.

Konuyu araştıran Alime Coşkun, dosyasının Halime Coşkun'un kayıtlarıyla ile karıştığını öne sürerek, hukuk mücadelesi başlattı. 7 yıldır sürdürdüğü mücadeleyi kazanan kadın, emeklilik maaşına 7 yıl sonra kavuştu.

Coşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, yardımları için SGK İl Müdürü Yavuz Kurt'a teşekkür etti.

Alime Coşkun, geriye dönük 7 yıllık maaşını alabilmek için de hukuk mücadelesini sürdüreceğini de kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:32 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kuyumcu, Vatandaşlardan Topladığı 20 Milyon Lira ile Ortadan Kayboldu Pompalı Tüfekle Kayınpederinin Evini Basan Cani Koca, Önüne Çıkan Herkesi Öldürdü

14 Erkekle Fuhuş Yaparken Yakalanan 3 Kadından Birinde HIV Virüsü Çıktı Canlı Yayın Bağlantısı Yapan Muhabirin Cep Telefonu Çalındı! Hırsızlık Anı Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 06:30:56. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsim Karışıklığı Nedeniyle 7 Yıl Sonra Emekli Olabildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]