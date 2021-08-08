Üye Girişi
'İsim koyma, bağlanma' diye kendime söz vermiştim, ne olduysa o bir haftada oldu - Son Dakika

'İsim koyma, bağlanma' diye kendime söz vermiştim, ne olduysa o bir haftada oldu

08.08.2021 08:36
'İsim koyma, bağlanma' diye kendime söz vermiştim, ne olduysa o bir haftada oldu, System.String[]

Merkür'le nerede, nasıl tanıştınız?Geçen haziranda, bir akşam yürüyüşü esnasında karşılaştık. Yavruydu.

Merkür'le nerede, nasıl tanıştınız?

Geçen haziranda, bir akşam yürüyüşü esnasında karşılaştık. Yavruydu. Sahilden eve dönerken bir banka tutunmuş, duruyordu. Çok da iyi görünmüyordu. Önce yaklaştım. Baktım, korkmuyor. Yanına oturdum. Bir tepki vermeyince başını okşadım. Buna izin verdiğini görünce o an ne yapacağımı bilemedim.

Normalde karga yavrusuna yaklaşmak pek mümkün olmaz. Acaba sürüden mi kopmuştu?

Doğru, kargalar aile bağları güçlü hayvanlar ve dışarıya karşı oldukça korumacılar. Merkür'ün yanında yaklaşık 1 saat oturdum. Ailesi etrafta yoktu. Hasta gibiydi. Ben sevdikçe titriyor ve başı öne doğru düşüyordu. Kafasında çok minik bir şişlik vardı, belli ki darbe almıştı. 'Eve götürmeli miyim, bırakmalı mıyım, nasıl götürürüm' soruları kafamda dönerken, "Ne olur bir işaret ver" dedim ve omzuma çıktı! O an eve birlikte gitmemiz gerektiğini anladım.

Eve nasıl götürdünüz? Kaçmaya çalışmadı mı?

Omzumda hiç kımıldamadan, gayet sakin bir tavırla, yıllardır birlikteymişiz gibi yürüdük. Yaşadığım şaşkınlığı anlatamam. Evde bir hafta kaldı. O bir hafta içinde her şeyi çok çabuk öğrendi. Uçmaya başlar başlamaz da onu bulduğum yere geri götürdüm. Birbirimize bağlanmaktan çekinmiştim. Elbette onun kendi doğasından uzak kalmasından da...

İSMİYLE ÇAĞIRIYORUM

Adını neden 'Merkür' koydunuz?

'İsim koyma, bağlanma' diye kendime söz vermiştim. Ama ne olduysa o bir haftada oldu. O sıralar astrolojik olarak Merkür geri hareketteydi. İçgüdüsel olarak da onda Merkür enerjisi var gibi gelmişti. Biraz araştırınca astrolojide Merkür gezegeninin kuşlarla ilgisi olduğunu öğrendim. Temsil ettiği şeylerin de onun ruhuna çok uygun olduğunu gördüm. Hatta biraz şaşırdım. Yani özel olarak isim düşünmedim, kendiliğinden geldi.

Ne sıklıkta görüşüyorsunuz? Parkta sizi bekliyor mu? Onu göremediğinizde kendinizi kötü hissediyor musunuz?

Elimden geldiğince, her gün görmeye gidiyorum. Özlüyorum. Buluşmalarımıza baktığımda, onun da beni özlediğini söyleyebilirim. İlk başlarda yanına gitmediğimde, onu sonrasında görememekten korkuyordum. Bunu fark ettiğim gün, ona ne kadar bağlandığımı anladım. O günden sonra sadece onunla geçirebildiğim vakitten keyif almaya odaklandım. Daha sonra ne olur, hiç bilmiyorum. Ancak tek bildiğim, her şey zaten olması gerektiği zamanda, olması gerektiği gibi gerçekleşiyor.

Her gittiğinizde onu kolayca bulabiliyor musunuz? Gittiğinizi haber vermek için aranızda özel bir 'parola', seslenme gibi şeyler var mı?

Sahilde çok büyük bir karga familyası var. Tek bir noktada durmuyor. Önceleri ben biraz etrafta turlayıp ismiyle çağırdığımda, kendi sesiyle bana karşılık veriyordu. Ben de onun sesine doğru yürüyordum ve ortada buluşuyorduk. Fakat bir süredir beni uzaktan izleyip yanıma uçarak geliyor. Böyle olması ikimiz adına buluşmalarımızı oldukça kolaylaştırdı.

Şehirlerde kedi-köpek kadar hatta belki daha da fazla karga var. Ancak onlarla pek iletişimimiz yok. Bunu neye bağlıyorsunuz?

Evet, kargalarla oldukça iç içeyiz. Gün içinde kedi ve köpeğe rastlamak ne kadar olağansa kargalara rastlamak da o kadar olağan. Hayatımızın bu kadar içinde olmalarına rağmen onlarla iletişimimizin zayıf ve kısıtlı olmasını, kendimizce koyduğumuz yargı odaklı fikirlerimize ve bunlara bağlı olarak yarattığımız mesafelere bağlıyorum. Fakat ne mutlu ki hem kendimden hem de etrafımdan şahit olduğum kadarıyla, kalpler gönüllü olduğunda yargılar çok çabuk kırılıyor ve yerini kolayca sevgiye bırakıyor.

'İsim koyma, bağlanma' diye kendime söz vermiştim, ne olduysa o bir haftada oldu

Kimi zaman omzunda, adeta öpücük verir gibi duruyor... Kimi zaman da yoga yaparken sırtına konuyor. Meral Uyanık'ın yavruyken yaralı bulduğu kargayla dostluğu kalpleri eriten cinsten... Uyanık, büyük şehirlerde kedi-köpek kadar hatta belki daha da fazla karga olmasına rağmen onlarla mesafeli olmamızı "Bunu kendimizce koyduğumuz yargı odaklı fikirlerimize bağlıyorum" diye değerlendiriyor.

'İsim koyma, bağlanma' diye kendime söz vermiştim, ne olduysa o bir haftada oldu

Köpek, Darbe, Banka, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'İsim koyma, bağlanma' diye kendime söz vermiştim, ne olduysa o bir haftada oldu - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

217 yangın kontrol altına alındı, 6 noktada alevlerle mücadele ediliyor! İşte il il son durum 07:52 217 yangın kontrol altına alındı, 6 noktada alevlerle mücadele ediliyor! İşte il il son durum CHP'den bomba Mehmet Şimşek hamlesi! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları adaylık teklif etti iddiası 00:26 CHP'den bomba Mehmet Şimşek hamlesi! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları adaylık teklif etti iddiası Meteoroloji'den şiddetli yağmur uyarısı! Şemsiye bile yetmeyecek, yağmurlukları hazırlayın 23:50 Meteoroloji'den şiddetli yağmur uyarısı! Şemsiye bile yetmeyecek, yağmurlukları hazırlayın
Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler yasak aşk olayıyla ilgili özür diledi, eski sevgilisinden çok ağır tepki aldı 22:10 Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler yasak aşk olayıyla ilgili özür diledi, eski sevgilisinden çok ağır tepki aldı Yangın bölgesi Antalya'da yağmur sevinci! Çığlık atarak kutladılar 18:09 Yangın bölgesi Antalya'da yağmur sevinci! Çığlık atarak kutladılar 40 liradan satıldı, alabilen aldı! Papaz eriği gurbetçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı 17:14 40 liradan satıldı, alabilen aldı! Papaz eriği gurbetçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı
Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı 16:33 Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı Düğünde kesilecek atlar hastalanınca, yol kenarında ölüme terk edildi 15:38 Düğünde kesilecek atlar hastalanınca, yol kenarında ölüme terk edildi

Son Dakika Haberleri
17:40 Bahçenin ortasında kan döküldü! Yüksek fizik mühendisi, arazi kavgasında can verdi
17:30 Sinemaseverlerin unutamadığı sahne! Tekmoloji 'Münih' filminin bomba sahnesini analiz etti
17:28 AK Partili vekil konuştu! Akşener'e "Hakkım haram olsun hepinize" tepkisi: Amcamıza karşı tavrı çok incitici
17:06 Galatasaray, Victor Nelsson için geri sayıma geçti! Kulübüyle her konuda anlaşma sağlandı
17:03 Tüm gözler yanan arabaya çevrildi! Otomobil, herkesin gözü önünde küle döndü
16:32 Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı
16:31 Tokyo'da göğsümüzü kabartan Buse Naz'ların sadece isimleri değil, memleketleri ve doğum günleri bile aynı
16:25 Muğla ve Isparta'da alevlere müdahale devam ederken, bir yangın da İzmir'de başladı! İşte il il son durum
16:24 Galatasaray'da el mahkum! St. Johnstone maçına mecburen İsmail Çipe çıkacak
16:09 Afgan mültecilerin eğlendiği videoyu paylaşan Demet Akalın isyan etti: Ülkemde istemiyoruz
Son Dakika: Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı var Son Dakika: Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı var         
08:13
Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin "Canavar"ı Min-Jae Kim taraftarı fena coşturdu! Paylaşım üstüne paylaşım yapıyorlar         
00:56
Erling Haaland bıraktığı yerden devam ediyor! Sezonun ilk resmi maçında hat-trick yaptı Erling Haaland bıraktığı yerden devam ediyor! Sezonun ilk resmi maçında hat-trick yaptı         
23:55
Tanju Özcan ile AK Partililer arasında çay polemiği: Seni Cumhurbaşkanı'na şikayet edeceğim Tanju Özcan ile AK Partililer arasında çay polemiği: Seni Cumhurbaşkanı'na şikayet edeceğim         
22:47
Marco Veratti ile model eşi Jessica Aidi, Ege'de aşka geldi! Birbirlerini öpücüklere boğdular Marco Veratti ile model eşi Jessica Aidi, Ege'de aşka geldi! Birbirlerini öpücüklere boğdular         
21:34
Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti         
17:26
40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan 40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan "Maltaş Tapınağı" gün yüzüne çıktı         
17:01
Cansız bedenleri parçalanıp gömülmüş halde bulundu! Karı-kocanın kayıp kafaları halen aranıyor Cansız bedenleri parçalanıp gömülmüş halde bulundu! Karı-kocanın kayıp kafaları halen aranıyor         
16:17
Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için "Denize girmemize rağmen içimiz yine soğumuyor" demişti         
15:10
Pucca ile Ümitcan Uygun'un abisi kavga etti! Küfürler ve tehditler havada uçuştu Pucca ile Ümitcan Uygun'un abisi kavga etti! Küfürler ve tehditler havada uçuştu         
14:02
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ağabeyinin mesleği ve kardeşine benzerliği şaşırttı Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ağabeyinin mesleği ve kardeşine benzerliği şaşırttı         
12:12
Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli Yerde görsek ne olduğunu anlamayız! Bu incinin gramı altından 5 kat daha değerli         
12:11
Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar         
11:16
Eski halini görenler şaşkınlık geçirdi! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetik harikası çıktı Eski halini görenler şaşkınlık geçirdi! Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu estetik harikası çıktı         
11:14
Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi Bir süredir ortalıkta görünmüyordu! Berat Albayrak'ın son fotoğrafı kulisleri hareketlendirdi         
09:56
Ellerini ve ayaklarını bağlanıp engelli kıza cinsel istismarda bulundu! O şahıs mahkeme kararıyla tahliye edildi Ellerini ve ayaklarını bağlanıp engelli kıza cinsel istismarda bulundu! O şahıs mahkeme kararıyla tahliye edildi         
09:46
İcradan alınan arsa bela getirdi! Eski sahip hapse, yeni sahip mezara girdi İcradan alınan arsa bela getirdi! Eski sahip hapse, yeni sahip mezara girdi         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2021 09:12:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'İsim koyma, bağlanma' diye kendime söz vermiştim, ne olduysa o bir haftada oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement