"İşim var" dedi, öğrencileri yağmurlu havada bırakıp gitti - Son Dakika
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"İşim var" dedi, öğrencileri yağmurlu havada bırakıp gitti

6 saat önce

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde köyden okula öğrenci taşıyan servis şoförü, işinin olduğunu söyleyerek öğrencileri yağmurlu havada cadde kenarına bıraktı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde köyden okula öğrenci taşıyan servis şoförü, işinin olduğunu söyleyerek öğrencileri yağmurlu havada cadde kenarına bıraktı. Çevredeki vatandaşlar duruma tepki gösterirken, sorumsuz şoför bir süre sonra öğrencileri alıp yoluna devam etti.


Mazıdağı'na bağlı kırsal mahallelerde servis taşımacılığı yapan bir şoför, işinin olduğunu söyleyerek öğrencileri yağmurlu havada yol kenarına bıraktı. Çevredeki vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Yolda bırakılan öğrenciler, Meşeli köyünden Mazıdağı'na gittiklerini söylediler. Öğrenciler, eve döndükleri sırada şoförün kendilerine biraz işinin olduğunu belirtip yağmurlu havada yola bıraktığını ifade ettiler. Servis şoförünün bir süre sonra öğrencileri alıp yola devam ettiği öğrenildi. - MARDİN

Mazıdağı, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:44 Kaynak: İHA
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