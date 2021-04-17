İsim ve şarkısı için hukuk mücadelesi devam ediyor

Yaşanılan hukuki süreçten dolayı "Kalbime Gömerim O Zaman" şarkısının sözleri kullanılamadığı için bestesinin üzerine yeniden kendisi sözler yazdı. Barış Engürlü düzenlemesiyle, Ozan Oskay'ın yapımcılığında Boğaziçi Tunera işbirliği ile hazırlanan "Adını Anmam" adlı yeni proje tüm dijital platformlarda yerini aldı. Başarılı şarkıcı Gökçe Kırgız, bundan sonra uzun bir ara vermeyeceğini ve müzik çalışmalarını hız kesmeden art arda yayınlayacağını müjdeledi.
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