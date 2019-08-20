Isimat-Mirin, Toulouse'a transfer oluyor
56 dakika önce
Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Nicolas Isimat-Mirin, ülkesinin Toulouse ekibine transfer oluyor.
Beşiktaş Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:34 Kaynak: AA
'ın Fransız futbolcusu Nicolas Isimat-Mirin, ülkesinin Toulouse
ekibine transfer oluyor.
Siyah-beyazlı kulüpten alınan bilgiye göre Isimat-Mirin kiralık olarak ön anlaşmaya vardığı Toulouse Kulübü tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek için Fransa
'ya gitti.
Beşiktaş'ın geçen sezonun devre arasında PSV Eindhoven
'den transfer ettiği 27 yaşındaki savunma oyuncusu, 14 lig maçında siyah-beyazlı formayı terletti.
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