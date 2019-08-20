Son Dakika Haberleri: Isimat-Mirin, Toulouse'a transfer oluyor
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Isimat-Mirin, Toulouse'a transfer oluyor

56 dakika önce

Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Nicolas Isimat-Mirin, ülkesinin Toulouse ekibine transfer oluyor.

Isimat-Mirin, Toulouse'a transfer oluyor, System.String[]
Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Nicolas Isimat-Mirin, ülkesinin Toulouse ekibine transfer oluyor.
Siyah-beyazlı kulüpten alınan bilgiye göre Isimat-Mirin kiralık olarak ön anlaşmaya vardığı Toulouse Kulübü tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek için Fransa'ya gitti.
Beşiktaş'ın geçen sezonun devre arasında PSV Eindhoven'den transfer ettiği 27 yaşındaki savunma oyuncusu, 14 lig maçında siyah-beyazlı formayı terletti.
Beşiktaş, Toulouse, Fransa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:34 Kaynak: AA
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