Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Ekinci, "Üretim ve sanayinin dijitalleşme çerçevesinde şekillendiği günümüzde KOBİ'lerimizi dijital dünyaya hazırlamak, rekabetçi ve güçlü bir Türkiye hayalimizin en önemli aşamasını oluşturuyor." dedi.

TÜRKONFED, Visa Türkiye ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle hayata geçirilen, 27 banka tarafından desteklenen "İşimi Yönetebiliyorum Projesi"nin üçüncü etkinliği, Doğu Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DASİFED) ev sahipliğinde Hatay'daki bir otelde gerçekleştirildi.

DASİFED Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faruk Ekinci, buradaki konuşmasında, 2 gün sürecek etkinlik kapsamında üyelerle bölge ve ülkede değer yaratacak bir toplantı yapacaklarını söyledi.

Küresel rekabette ülkelerin yanı sıra kentlerin, sektörlerin ve işletmelerin yarıştığını belirten Ekinci, şöyle devam etti:

"Hız ve verimlilik esaslı dijital dönüşüm süreci bu yarışın anahtarı olurken, yerelde bunun belirleyici aktörü KOBİ'ler olacak gibi görünüyor. Bu yarışta, ekonomimizin dinamosu KOBİ'lerimizin rekabetçilik gücünü, nitelikli insan kaynağı kapasitesini, yönetişimden üretim ve ihracata uzanan değer zincirinde yüksek teknoloji kullanımıyla yüksek verimlilik ve yüksek katma değer yaratmalarını sağlamalıyız. KOBİ'lerin, teknoloji odağında, değişen rekabet koşullarına uyum sağlayabilmeleri, nitelikli insan kaynağından üretim ve ihracata, kendi değer zincirlerini dönüştürmeleri önem kazanıyor. Üretim ve sanayinin dijitalleşme çerçevesinde şekillendiği günümüzde KOBİ'lerimizi dijital dünyaya hazırlamak, rekabetçi ve güçlü bir Türkiye hayalimizin de en önemli aşamasını oluşturuyor."

Ekinci, dijital bir dünya kurulduğunu ve ekonomilerini dönüştüren ülkelerin rekabetçilikte öne geçtiğini dile getirerek, KOBİ'lerin verimliliğini artırıp, dijital dünyayı doğru ve etkin okumalarını sağlayarak geleceğin dünyasına hazırlamak gerektiğini vurguladı.

- "KOBİ'lerin yüzde 10'u,10 yıldan daha fazla hayatta kalabiliyor"

Türkiye'de yaklaşık 3,5 milyon KOBİ'nin faaliyet gösterdiğini söyleyen Ekinci, "Ekonomimize katkı yapan işletmelerimizin yüzde 99'unu KOBİ'lerimiz oluşturuyor. KOBİ'lerimiz, istihdamın yüzde 74'ünü, toplam cironun yüzde 62'sini, katma değerin yüzde 53'ünü ve ihracatın da yüzde 55'ini gerçekleştiriyor. Maalesef sadece yüzde 10'u,10 yıldan daha fazla hayatta kalabiliyor. Bu nedenle KOBİ'lerimizin kapasitesini geliştirmek ve direncini artırmak önem kazanıyor." dedi.

Ekinci, 3 yıl içinde 18 kentte 3 bin KOBİ'ye ulaşacak projenin üçüncü toplantısının medeniyetler kenti Hatay'da yapılmasını önemsediklerini, projenin üyelere, işletmelere ve kente değer katacağına inandığını kaydetti.

Toplantıda, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Aykut Özbuğday ile İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Hakkı Yılmaz da birer konuşma yaptı.