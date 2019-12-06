Güney Marmara Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GÜNMARSİFED) Başkanı İsa Tamer Çelik, "KOBİ'lerimizin düzenleyici, yol gösteren ve rehberlik eden kurumsal desteklerden, potansiyellerden yararlanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

TÜRKONFED, Visa Türkiye ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle hayata geçirilen, 27 banka tarafından desteklenen "İşimi Yönetebiliyorum Projesi"nin dördüncü etkinliği, Güney Marmara Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GÜNMARSİFED) ev sahipliğinde Balıkesir'deki bir otelde gerçekleştirildi.

GÜNMARSİFED Başkanı İsa Tamer Çelik, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınması ve küresel rekabetçiliğinin artışında, yerel dinamiklerin işletmelerle özelde KOBİ'ler üzerinde etkili olduğuna inandıklarını söyledi.

Çelik, toplantıların KOBİ'lerin eğitimi adına fayda sağlayacağını belirterek, şöyle konuştu:

"KOBİ'lerimizin finansmana erişiminde nakit akışına, teknolojik yeniliklere, ihracata, finansal okuryazarlığa ve nitelikli insan kaynağına uzanan sorunlar yaşanıyor. Aynı zamanda vergi başta olmak üzere teşvik ve destekler konusunda erişimlerde sıkıntılar yaşandığını biliyoruz. KOBİ'lerimizin düzenleyici, yol gösteren ve rehberlik eden kurumsal desteklerden, potansiyellerden yararlanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"KOBİ'lerin yetkinlikleri geliştirilmeli"

Sürdürülebilir bir kalkınma için çok paydaşlı bir yapıyla KOBİ'lere ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Bu eğitimler, işletmelerimizin potansiyelinin farkındalığını yaratacaktır. KOBİ'lerin sürdürülebilirliğini artırması için finansal ve dijital okuryazarlılık becerilerini geliştirmeleri, bankacılık sektöründe güveni artırarak daha yüksek finansal katılım ve bankacılık hizmetlerini kullanmalarını e-ticaret yoluyla yeni pazarlara erişmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. KOBİ'lerin 2020 yılına güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ile giriş yapabilmesi için yetkinlikleri geliştirilmelidir. Dijital dönüşüm sürecine entegre edilmelidir. Nitelikli insan kaynağıyla ihracat güçlerini artırmalıyız."

Balıkesir Ticaret ve Odası Başkanı Rahmi Kula da programda emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Türkiye'nin geleceği çok aydınlık, şu anda bazı sıkıntılarımız var. Her zaman ileriye bakmalıyız çünkü Türkiye genç bir nüfusa sahip ve bunu avantaja çevirmeliyiz. Olumsuz düşünmektense bu ülke için ne yapabilirize kafa yorabilmeliyiz." ifadelerini kullandı.

"İşimi Yönetebiliyorum Projesi" etkinliği, 2 gün sürecek.