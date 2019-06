Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep 'in kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu , işlerinin bitmediğini ve asıl mücadeleye şimdi başlayacaklarını bildirdi.Konukoğlu, yazılı açıklamasında, Hatayspor ile oynanan play-off finalindeki zorlu mücadele sonrasında hedefledikleri noktaya ulaştıklarını belirtti.Bu başarıda katkısı olan herkese teşekkür eden Konukoğlu, özellikle kendilerini yalnız bırakmayan taraftara minnettar olduklarını vurguladı.Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ile Gaziantep'in de Süper Lig'de temsil edilmeye başlandığını ifade eden Konukoğlu, şunları kaydetti:"Gaziantep, ekonomide olduğu gibi Gazişehir ile sporda da Süper Lig'de temsil edilmektedir. Gücünü, formasına kırmızı olarak yansıyan şehitlerimizin asil al kanından alan Gazişehir, tarih yazdı. Amcam merhum Saip Konukoğlu ve ağabeyim Abdulkadir Konukoğlu 'ndan sonra bu kentin güzide futbol takımını Süper Lig'e çıkarmanın gururunu yaşıyorum. Bize bu gururu yaşatan ve her zaman ailemize gönüllerini açan vefakar taraftarımıza ve Gaziantep halkına teşekkür ederim.Takımın yönetimini üstlendiğimizde belirlediğimiz hedeflere adım adım yol aldık ve kırmızı-siyahlı bayrağımızı zirveye diktik. İşimiz bitmedi, asıl mücadele şimdi başladı. Her şeyin en iyisine layık olan Gaziantep halkıyla kenetlenerek sporun güzelliklerini Süper Lig'e taşıyacağız."