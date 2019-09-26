Son Dakika Haberleri: "İşimizi zorlaştırmak istemiyoruz"
Son Dakika Spor Haber

"İşimizi zorlaştırmak istemiyoruz"

1 saat önce

Süper Lig'de yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, gelecek haftalarda işlerini zorlaştırmama adına bu maçtan mutlaka puan almak zorunda olduklarını söyledi.

Süper Lig'de yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, gelecek haftalarda işlerini zorlaştırmama adına bu maçtan mutlaka puan almak zorunda olduklarını söyledi.


Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son üç haftada galip gelemediklerini ve puan anlamında beklentilere cevap veremediklerini belirtti.

Özellikle son iki iç saha maçında sadece bir puan topladıklarını vurgulayan Kartal, bunu telafi etmek zorunda olduklarını kaydetti.

Rakipleri Medipol Başakşehir'in son haftalarda yükselişe geçen ekiplerden olduğuna işaret eden Kartal, "Süper Lig'in en iyi kadrolarından birine sahipler. Son haftalarda ekip olarak iyi işler yapmaya başladılar. Hocaları Okan Buruk geçen sene birlikte çalıştığımız değerli bir isim. Bizde iyi bir teknik ekip ve oyuncu kadrosuna sahibiz. Bizde deplasmanlarda iyi oynuyoruz. Mücadelesi yüksek zor bir maç olacak." dedi.

Ligin ilk yarısında alınan puanların takımların ikinci yarıda işlerini kolaylaştırdığına dikkat çeken Başkan Kartal, "Hedefimiz ligde hep yukarılarda kalmak. Oralara tutunarak ilerlemek. Bu nedenle son üç haftaki performansımızı unutup toparlanmalıyız. İşimizi zorlaştırmak istemiyoruz. Gelecek haftalarda başımızın ağrımaması için Rize'ye mutlaka puan veya puanlarla dönmeliyiz." şeklinde konuştu.

Dün İstanbul'a giderek çalışmalarını burada sürdüren yeşil-mavili ekipte eksik oyuncu bulunmazken, Attamah ise üç sarı kart ile ceza sınırında bulunuyor.

Çaykur Rizespor, Başakşehir, Kartal, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'da Radamel Falcao, derbi öncesi takımdan ayrı çalıştı!
Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay gönderme: Allah rızası için bağırın Beşiktaş'ta olağanüstü kongre kararı alındı Volkan Demirel, Galatasaray derbisinde tribünde olmayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 14:24:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "İşimizi zorlaştırmak istemiyoruz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]