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"İşimle gündeme gelmek istiyorum" diyen Buket Aydın konserde giydiği dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı - Son Dakika

"İşimle gündeme gelmek istiyorum" diyen Buket Aydın konserde giydiği dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı

22.08.2021 11:44

Son dönemde aşk hayatı ve iddialı paylaşımlarıyla dikkat çeken haber spikeri Buket Aydın, artık işiyle konuşulmak istediğini dile getirdi. Hakan Altun'u dinlemeye gelen Aydın derin dekoltesiyle de adeta gözleri şaşı etti.

İş insanı Emir Sarıgül'le bir dargın bir barışık ilişki yürüten ve ilişkisiyle magazin gündeminden düşmeyen ünlü sunucu Buket Aydın, özel hayatıyla ilgili net tavrını koydu.

DEKOLTESİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Derin dekolteli yeşil elbisesiyle adeta göz kamaştıran Aydın ayak üstü muhabirlerin sorularını cevapladı. Ünlü spiker, Emir Sarıgül'ün sorulması üzerine, "Ben artık özel hayatımla ilgili konuşmama kararı aldım. Artık işimle anılacağım bir yıl olsun istiyorum. Benden laf alamazsınız.'' dedi.

"İŞİMLE GÜNDEME GELMEK İSTİYORUM"

Uçankuş'un haberine göre muhabirlerin daha önce bir röportajınızda bir daha o şahısla adımın anılmasını istemiyorum demiştiniz. Bunu dedikten bir hafta sonra birlikte görüldünüz ne diyeceksiniz? Diye sorması üzerine "Arkadaşlar siz bazı şeyleri görüp kendinize göre yorumluyorsunuz. Fakat göründüğü gibi olmayabiliyor. İş ilişkileri, aile ilişkileri vs. insanlar illa düşman olacak diye bir şey yok, bir şeyler bittiği zaman. Ben bu işi sizin yorumlarınızla baş başa bırakıyorum açıkçası. İşimle gündeme gelmek istiyorum" dedi.


Emir Sarıgül, Buket Aydın, Aydın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'İşimle gündeme gelmek istiyorum' diyen Buket Aydın konserde giydiği dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı - Son Dakika Magazin


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