Milyonlarca kişinin severek takip ettiği Survivor dün yine nefes kesen bir bölüm ile ekranlardaki yerini aldı. Önce market ödülü için yarışan takımlar daha sonra dokunulmazlık mücadelesine çıktı.
İki takım arasında kıyasıya bir mücadele yaşanırken dokunulmazlığı gönüllüler takımı kazandı. Oyunu kaybeden ünlüler takımı ise konseyde eleme potasına bir kişiyi koymak için oylama yaptı.
Yarışmacılar tek tek gitmesini istediği kişiyi yazarken, Doğan'ın yazdığı isim herkesi şoke etti. Acun Ilıcalı yazılan isimleri açıklarken Aleyna'nın ismini gördü.
Fakat ünlüler takımında Aleyna isminde herhangi bir yarışmacı yarışmıyordu. İlayda'nın adını yazmak isterken Aleyna ismini yazan Doğan, herkesi güldürdü.
Öte yandan Ünlüler takımı ilk eleme adayı olarak Doğan'ı çıkardı. Doğan Survivor'a geçtiğimiz hafta gelmişti.
Son Dakika › Magazin › İsimleri karıştıran Doğan herkesi güldürdü! İlayda yerine Aleyna'nın adını yazdı - Son Dakika Magazin