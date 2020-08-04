İsimleri sanatçıların köyünde yaşatılacak - KONYA - Son Dakika

İsimleri sanatçıların köyünde yaşatılacak - KONYA

Ebediyete intikal eden yönetmen Metin Erksan, 'Toprak dede' olarak tanınan çevreci Hayrettin Karaca, hikayeci Mehmet Ali Taşçı ile şair Mustafa Çimen'in isimleri Konya'daki Sonsuz Şükran Köyü'nde yaşatılacak.

Ebediyete intikal eden yönetmen Metin Erksan, 'Toprak dede' olarak tanınan çevreci Hayrettin Karaca, hikayeci Mehmet Ali Taşçı ile şair Mustafa Çimen'in isimleri Konya'daki Sonsuz Şükran Köyü'nde yaşatılacak.

Dört ismin ölüm yıldönümü münasebetiyle Hüyük ilçesine bağlı Çavuş Mahallesi'nde kurulu bulunan sanatçılara ait kerpiç evlerin bulunduğu Sonsuz Şükran Köyü'nde anma töreni düzenlendi.

Sonsuz Şükran Köyü'nün kurucusu yönetmen Mehmet Taşdiken, yaptığı konuşmada, Sonsuz Şükran Köyü Büyük Ustalar Çınarlığı'nda fidan dikimi ve anma programı için sanatçı dostların yeniden bir araya geldiğini bildirdi.

Bugün aralarında olmayan yönetmen Metin Erksan, çevreci Hayrettin Karaca, hikayeci Mehmet Ali Taşçı ile şair Mustafa Çimen'in isimlerinin yaşatılması için onların anısına birer çınar fidanını toprakla buluşturmak amacıyla toplandıklarını hatırlatan Taşdiken, şunları kaydetti:

"Çevreci Hayrettin Karaca, milyonlarca fidan dağıttı Türkiye'de. Ağaç olarak birçok eser bırakan bir insan. Belki en önemli eserlerinden birisi de bizatihi kendi adına dikilmiş olan çınar olacak. Onun için çok anlamlı bir şey. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Onun adını yaşatmak üzere fidanını toprağa indiriyoruz. Yönetmen Metin Erksan da, 1970'li yıllardan ölümüne kadar tanışıklığımız devam etti. Türk sinemasının öncü ve çok önemli yönetmenlerinden birisiydi. Zaten sinema tarihine de çok saygın bir şekilde geçti. Mustafa Çimen de Türkiye'de çok değeri bilinmemiş, çok önemli şairlerden birisidir. 4 tane hacimli şiir kitabı vardır. Kitaplaşmış şiirlerdir bunlar. Yakından tanıdığım için biliyorum, en az 5 ila 10 hacminde daha şiir yazmıştır. İlk şiirlerini de bizim gençlik yıllarımızda beraberken yazmıştır. 50 yıllık bir şiir serüveni vardır. Hikayeci Mehmet Ali Taşçı ise 33 yaşında kaybettiğimiz ve çok yakınımız olan bir değerdi. Hikayeciliğinde o 70'li yıllarda özellikle Türkiye'de çok ses getirmiş bir hikayeciliği, üslubu, hikaye anlatımı olan özel tarzı olan çok değerli bir sanatçımızdı, edebiyatçımızdı. Hepsine de Allah rahmet eylesin."

Konuşmaların ardından ebediyete intikal eden 4 isim için dikilecek olan çınar fidanları katılımcılar tarafından toprakla buluşturularak, can suyu verildi.

İsimleri sanatçıların köyünde yaşatılacak - KONYA

Metin Erksan, Ali Taşçı, Yönetmen, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 05:02

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsimleri sanatçıların köyünde yaşatılacak - KONYA - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Beyrut patlamasını terör örgütü DEAŞ üstlendi Fenerbahçe'nin görüştüğü Erol Bulut, İstanbul'a geldiği sırada eşi uçakta fenalaştı Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'nın kızının nikah töreninde 4 genel başkan bir araya geldi Lübnan'daki büyük patlamanın ardından Beyrut tanınmaz hale geldi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Kovid-19 tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi Samsun'da Kur'an ve dini kitaplar çöpe atıldı Beyrut'taki patlamanın arkasında İsrail mi var? Açıklamalar peş peşe geldi Hastanenin "erkek" dediği bebek evde kız çıktı Son Dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama: 50 kişi hayatını kaybetti, 2700 yaralı var Marmaray'da bir kişi, trenin önüne atlayarak canına kıydı Genç kadın, bugün boşandığı eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü Son Dakika: Almanya, Türkiye'ye uyguladığı seyahat yasağını 4 il için kaldırdı "Koronavirüse iyi geliyor" diyerek ürün tanıtan ünlülere ceza yağdı Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu Malatya'daki depremde meydana gelen doğa olayı korkuttu         
16:44
Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi Ankara'da zorunlu olmayan hasta yatışları ertelendi         
16:33
Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı Bahçeli'nin Akşener'e yaptığı "Evine dön" çağrısına İYİ Parti'den yanıt: Biz zaten evimizdeyiz         
16:20
Ağustos ayında kiralara en fazla %11,51 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı Ağustos ayında kiralara en fazla %11,51 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı         
15:25
Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü Nöbet beklediği bahçeye domuz girdiğini zanneden şahıs, eşini öldürdü         
15:17
Görme engelli eşini, çocuklarının gözü önünde öldüresiye dövdü Görme engelli eşini, çocuklarının gözü önünde öldüresiye dövdü         
15:03
Elektrikli scooter ile yola inen yandı: Polis ceza kesmeye başladı Elektrikli scooter ile yola inen yandı: Polis ceza kesmeye başladı         
14:58
7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum 7 gündür aranan kıraathaneci ortaya çıktı: Kaybolmadım kafamı dinliyordum         
14:44
Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki Yakın arkadaşı Caner Çalışır'ın ölüm haberini aldıktan sonra paylaşım yapmayan Cemal Can Canseven'e tepki         
14:26
Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin Pınar Gültekin'in kendisine şantaj yaptığını söyleyen katil, polisin "Mesajlar nerede" sorusuna cevap veremedi         
14:24
TMSF, Royal ve Atlas Halı'yı satışa çıkardı TMSF, Royal ve Atlas Halı'yı satışa çıkardı         
14:14
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, futbolcu Markus Raikkonen'le evlendi         
14:03
Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi Eylemci kadınlar tarafından kovulan Murat Övüç küplere bindi         
13:41
Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler Şeytanın bile aklına gelmez! Trabzon'da bebek kabini üzerinden milyonları götürmüşler         
12:36
Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı Korona vakaları artınca Şanlıurfa'da taziye ziyaretleri yasaklandı         
12:32
Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi Filipinler'de ikinci dalga endişesiyle on milyonlarca kişiye yeniden sokağa çıkma yasağı geldi         
12:13
Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti Yılmaz Erdoğan, eski eşi Belçim Bilgin'in sevgilisiyle kaldığı otele tatil yapmaya gitti         
12:05
Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi Tuğba Ekinci, cesur kalça pozunu paylaşarak yeni şarkısının müjdesini verdi         
10:49
Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor Isparta'nın Garip köyünde yılda 4 bin ton barbunya üretilip milli ekonomiye katkı sağlanıyor         
10:39
Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi Saksıdaki fesleğeni çaktırmadan çaldığını düşünen kadın, anbean görüntülendi         
10:39
Kaza sonrası tanker sürücüsünün tekme-tokat dövülme anı güvenlik kamerasında Kaza sonrası tanker sürücüsünün tekme-tokat dövülme anı güvenlik kamerasında         
10:34
Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor Ürküten araştırma! Koronavirüs tedavisi görenlerin yarıdan fazlası psikiyatrik rahatsızlık yaşıyor         
10:33
Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı Milli imkanlarla üretilen ısıl piller sayesinde 91 milyon dolar ülkede kaldı         
10:15
Kasımpaşa, 3 büyüklerin peşine düştüğü Bernard Mensah ile anlaşma sağladı Kasımpaşa, 3 büyüklerin peşine düştüğü Bernard Mensah ile anlaşma sağladı         
09:35
Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu Korkutan görüntü! Irak'ta tonlarca balık telef oldu         
09:35
Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor Kuzey ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor         
09:08
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı         
08:56
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı         
08:53
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi         
08:08
İBB harekete geçti! Elektrikli scooter'larda plaka dönemi başlıyor İBB harekete geçti! Elektrikli scooter'larda plaka dönemi başlıyor         
07:56
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı         
07:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2020 23:52:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İsimleri sanatçıların köyünde yaşatılacak - KONYA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei