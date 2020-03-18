"İsimlerimizi unutsanız bile bu vatan için şehit düşen bizleri unutmayın" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'İsimlerimizi unutsanız bile bu vatan için şehit düşen bizleri unutmayın' - Son Dakika

"İsimlerimizi unutsanız bile bu vatan için şehit düşen bizleri unutmayın"

7 saat önce

Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı anısına Kağıthane Belediyesi, sosyal medya hesaplarından bir video paylaştı.

Çanakkale Zaferi'nin 105. yılı anısına Kağıthane Belediyesi, sosyal medya hesaplarından bir video paylaştı. Videoda Mehmet adında 18 yaşında Çanakkale'de şehit olmuş askeri canlandıran bir oyuncu Kağıthane sokaklarında vatandaşlara üzüm hoşafı ve ekmek ikram ediyor.

Paylaşımda "Üzüm hoşafı ve bir dilim ekmekle, 7 düvele meydan okuyarak bu aziz vatanı canı pahasına koruyan tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun" ifadelerine yer verildi.

KAĞITHANE SOKAKLARINDA ÜZÜM HOŞAFI VE EKMEK İKRAM ETTİ

Kağıthane Belediyesi sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile Çanakkale Zaferi'ni günümüze taşıdı. Videoda genç bir oyuncu Mehmet adında 18 yaşında Çanakkale'de şehit olmuş askeri canlandırdı. Kağıthane sokaklarında vatandaşlara üzüm hoşafı ve ekmek ikram ederken 'İsimlerimizi unutsanız bile bu vatan için toprağa düşen bizleri unutmayın' diyen temsili Mehmet, Kağıthanelileri duygulandırırken onu gören birçok kimse de şehitlerimize hayır duaları etti.

Kağıthane Belediyesi'nin 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünde yaptığı paylaşımda, "Tarihin şahit olduğu en büyük savaşlardan birinin yaşandığı Çanakkale'de 105 yıl önce Türk Milleti; dünyanın en güçlü ordularını dize getirerek adeta destan yazdı. Türkiye bugün Çanakkale'de şehit olan vatan evlatlarını anıyor" denildi.


Çanakkale Zaferi, Kağıthane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:27 Kaynak: DHA

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