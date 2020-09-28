Son dakika gündem: "İsimsizler Hareketi"ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

İstanbul'da sosyal medyada "İsimsizler Hareketi" adı altında örgütlenerek "halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek, sec¸ilmis¸ hu¨ku¨meti yıpratmak ve kamuoyunda yankı uyandırmak amacıyla provokatif paylaşımlar yaptıkları ve devlet büyüklerine hakarette bulundukları" gerekçesiyle gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 25 Eylül'de sosyal medyada "İsimsizler Hareketi" adı altında örgütlenen, yaptığı provokatif paylaşımlarla halkı kin ve düşmanlığa sevk ettikleri, devlet büyüklerine hakarette bulundukları ve sec¸ilmis¸ hu¨ku¨meti yıpratmaya çalıştıkları öne sürülen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 1'i serbest bırakılırken, 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında hareketin elebaşı olduğu öne sürülen avukat Tamer D.'nin de bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli Tamer D.'nin emniyette "terör örgütüne üye olma (DHKP/C)" ve "örgüt propagandası yapma" suçundan kaydı bulunduğu belirtildi.