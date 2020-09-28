"İsimizler Hareketi" adliyeye sevk edildi - Son Dakika

"İsimizler Hareketi" adliyeye sevk edildi

Sosyal medya ağları üzerinden bir araya gelip "İsimsizler Hareketi" adı altında örgütlenen ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek, seçilmiş hükumeti yıpratmak ve kamuoyunda yankı uyandırmak amacıyla provokatif paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla yakalanan 19 şüphelinin 18'i bu sabah adliyeye...

Sosyal medya ağları üzerinden bir araya gelip "İsimsizler Hareketi" adı altında örgütlenen ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek, seçilmiş hükumeti yıpratmak ve kamuoyunda yankı uyandırmak amacıyla provokatif paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla yakalanan 19 şüphelinin 18'i bu sabah adliyeye sevk edildi.

Bilişim suçlarına yönelik sanal devriye faaliyetlerini sürdüren İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada ağları üzerinden bir araya gelip "İsimsizler Hareketi" adı altında örgütlenen ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek, seçilmiş hükumeti yıpratmak ve kamuoyunda yankı uyandırmak amacıyla provokatif paylaşımlar yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul'da 16 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlemiş, devlet büyüklerine hakarette bulundukları da tespit edilen 19 kişi yakalanmıştı.

Geçtiğimiz Cuma günü düzenlenen operasyon ile yakalanan söz konusu gruba bağlı şüphelilerin Siber Şube Müdürlüğündeki işlemleri bugün tamamlandı. Polisteki sorguları tamamlanan zanlılar, güvenlik önlemleri altında bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Geçmiş yıllarda yaşanan "Gezi Olayları" benzeri toplumsal hareketleri planlayarak kitleleri sokağa çekme çabası içinde oldukları tespit edilen söz konusu grubun, Yasa dışı Sol Terör Örgütüne Üye Olmaktan kaydı bulunan ve halen cezaevinde tutukluluğu devam eden Taylan K. tarafından oluşturulduğu, adı geçen kişinin cezaevine girmesiyle birlikte etiket (hashtag) faaliyetlerini ise İstanbul Barosuna kayıtlı ve "Yasa dışı Sol Terör Örgütüne Üye Olma" (DHKP-C) ve "Örgüt Propagandası Yapma" suçundan kaydı bulunan ve halen bu suçlardan aranan avukat Tamer D.'nin sürdürdüğü iddia edilmişti.

(İHA)

İsimizler Hareketi adliyeye sevk edildi
İsimizler Hareketi adliyeye sevk edildi
İsimizler Hareketi adliyeye sevk edildi
İsimizler Hareketi adliyeye sevk edildi
İsimizler Hareketi adliyeye sevk edildi
İsimizler Hareketi adliyeye sevk edildi
İsimizler Hareketi adliyeye sevk edildi
İsimizler Hareketi adliyeye sevk edildi
İsimizler Hareketi adliyeye sevk edildi

Siber Suçlarla Mücadele, Sosyal Medya, İsimsizler, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 13:42 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'İsimizler Hareketi' adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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