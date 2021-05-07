Işın Çelebi: Galatasaray camiasının birliği ve beraberliği için yola çıktık

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Işın Çelebi, adaylık başvurusunu resmi olarak gerçekleştirerek evraklarını teslim etti.

Işın Çelebi, resmi başvuruyu yaptıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY BÖLÜNMEMELİ, PARÇALANMAMALI"Birlik ve beraberlik çağrısı yapan Çelebi, "Biz, Galatasaray camiasının birliği ve beraberliği için bütün Galatasaray camiasıyla yola çıktık. Bu sadece benim değil, Galatasaray taraftarları ve üyelerinin bir hareketi, toplu bir hareket. Bu anlamda bize dönük eleştiriler yapanlar, 'Liste çıkaramayacak' diye propaganda yaptı. Görüyoruz ki 160'tan fazla ıslak imza verdik. Ben bu ortamın sağlıklı bir ortam olduğunu düşünmüyorum. Hukuk açısından son derece tartışmalı bir ortam. Bu anlamda geleceğe endişeyle bakıyorum. Bu nedenle de belirsizlik ortamında hukukun her şeyden önemli olduğunu düşünmekteyim. İnsan sağlığına öncelik verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Galatasaray'ın birlik ve beraberliğinin sağlanması gerektiğini düşünmekteyim. Galatasaray bölünmemeli, parçalanmamalı. Galatasaray'ın başarısı gücünden ve birliğinden kaynaklanmaktadır" dedi."YAŞ ORTALAMASI SON DERECE GENÇ BİR LİSTE SUNDUK"

Sunduğu listede gençlerin ve kadınların ağırlıklı olduğunun altını çizen Çelebi, "Listemiz, kadınların ve gençlerin oluşturduğu bir liste. Yaş ortalaması son derece genç. 6 kadın arkadaşımız yönetimde, 5 tanesi ise yönetim kurulu üyesi. İş hayatında çok başarılı kadınlar. Yepyeni bir liste sunduk. Galatasaray tarihinde bir ilk olacak. İsim isim de bakabilirsiniz. İsimleri tanımıyor olabilirsiniz çünkü hepsi Galatasaray kulislerinde olmayan, iş hayatındaki başarılı insanlar" diye konuştu.