Üye Girişi
"İşin cinsiyeti olmaz, ustası olur" - Son Dakika

"İşin cinsiyeti olmaz, ustası olur"

22.09.2021 12:07

İzmir'de Sibel-Seyhun Ayhan çifti tarafından başlatılan Kadın Ustalar projesi kapsamında, 76 ilde 34 bin kadına "erkek mesleği" olarak bilinen alanlarda eğitim verilerek onların istihdam edilmesine aracı olundu.

İzmir'de Sibel-Seyhun Ayhan çifti tarafından başlatılan Kadın Ustalar projesi kapsamında, 76 ilde 34 bin kadına "erkek mesleği" olarak bilinen alanlarda eğitim verilerek onların istihdam edilmesine aracı olundu. Seramik ustalığından boyacılığa; yalıtım ustalığından taksi şoförlüğüne; moto kuryelikten cep telefonu teknisyenliğine kadar birçok alanda eğitim alarak iş dünyasına katılan kadınlar, "İşin cinsiyeti olmaz, ustası olur" diyor.

İzmir'de sosyal medyada gezinirken mağdur bir annenin hikayesinden etkilenerek kadınlara istihdam alanı açmaya karar veren Sibel-Seyhun Ayhan çifti, 3,5 yıl önce Kadın Ustalar projesini hayata geçirdi. Özellikle "erkek mesleği" olarak bilinen farklı iş kollarında kadınların çalışmasını amaçlayan Ayhan çifti, Kadın Ustalar projesi öncülüğünde boyacılık, duvar ustalığı, sıhhi tesisatçılık gibi mesleklerle ilgili eğitimler düzenliyor, tüm eğitim masrafları sponsor firmalar tarafından karşılanıyor. Eğitimlerini tamamlayan kadınlar, iş alanlarına göre firmalarda istihdam olanağı yakalayabilirken, kendi işlerini de kurabiliyor. "İşin cinsiyeti olmaz, ustası olur" diyen kadınlar, toplumda "erkek mesleği" olarak bilinen alanlarda güçlerini ortaya koyuyor.

"Pek çok alandan talep geliyor"

Projeye başlarken amaçlarının, kadınların 'erkek mesleği' olarak görülen alanlarda istihdam edilmesine aracılık etmek olduğunu kaydeden Seyhun Ayhan, "Ancak proje öyle bir hal aldı ki, aklımıza gelmeyen mesleklerde bile Türkiye'nin 76 ilinde 54 projede 34 bin kadına eğitim verdik, onların istihdam edilmesine aracı olduk. Seramik ustalığından boyacılığa; inşaatlarda yalıtım ustalığından taksi şoförlüğüne; moto kuryelerden cep telefonu teknisyenliğine kadar birçok alanda eğitimler düzenledik. Proje kapsamında kadınlar öncelikle internet sitemizden başvuru yapıyor. Ardından eğitime katılıyorlar. Türkiye'nin tanınmış firmalarının eğitmenleri ücretsiz olarak mesleki eğitim veriyor. Moto kurye ve sipariş toplama personelleri kendimize ait şirketimizde istihdam edilirken, diğer alanlarda eğitim almış kadınlar çeşitli firmalarda istihdam imkanı buluyor. Dileyen kadınlar da kendi işyerini kuruyor. Bazen biz firmalara ihtiyaca göre yönlendirmelerde bulunuyoruz. Kaynak ustası, inşaatlarda çalışacak seramik ustası, mimarlık ofislerinde çalışacak duvar ustaları gibi pek çok alandan personel talebi geliyor" dedi.

"Türkiye'de cevher var"

"Türkiye'de 13 milyon 200 bin evde oturan kadın var" diyen Ayhan, "Yani inanılmaz bir cevher, evde oturuyor. Bu yüzden mottomuz, 'işin cinsiyeti olmaz, ustası olur'. Eğitime katılıp 'yapamam' diyen çok kadın oluyor. Merakından ya da gururundan katılıp sonra yapamayacağını düşündüğünü söyleyen oluyor ama hepsi de başarıyor. Örneğin bir sıhhi tesisat ustamız var. İki çocuğunu üniversitede okutuyor. Seda diye bir kardeşimiz var; boyasız kaporta göçük ustası. Onu bu kadar başarılı kılan şey, ince parmakları. Erkeklerin giremeyeceği yerlere ellerini sokup o alanı düzeltebilme yeteneği var" diye konuştu.

"Artık 'bu saatten sonra iş bulamam' diyordum"

İzmir'de sipariş toplama personeli olarak görev yapan Duygu Güdücü, "15 yıl kamuda çalıştım. Kızımı dünyaya getirdikten sonra işten ayrılıp onu kendim büyütmek istedim. Kızım büyüyünce tekrar çalışma hayatına dönmeye karar verdim ama yaşım 45 olduğu için hiçbir sektörde kendime iş bulamadım. Bir gün internette gezinirken Kadın Ustalar projesi ile karşılaştım. Artık 'bu saatten sonra iş bulamam' dediğim noktada bu iş karşıma çıktı. Kadınlar her işi yapabilir ve yapıyoruz da. Kadınların farklı alanlarda iş yaptığını görmek bizi çok mutlu ediyor. Beni görüp kadın olduğumu fark ettiklerinde şaşırsan ya da tebrik eden insanlar oluyor" ifadelerini kullandı.

"Kadınlar daha disiplinli"

Moto kurye İlkay Sezginler, " İstanbul'da anaokulu öğretmenliği, güvenlik görevliliği gibi işlerde çalıştım. Memleketim Aydın'da iş bulamayınca İzmir'e geldim ve burada işe başladım. İşimden çok memnunum. Zaten uzun yıllardır motor kullanıyordum. İnsan sevdiği işi yapınca çalışmış gibi olmuyor. Kadınlar birçok işi erkeklerden daha etik çerçevede yapıyor. Kadınlar erkeklere göre daha disiplinli. Her branşta daha sağlıklı verimler elde ediyoruz. Ancak bazen trafikte bizi erkek sanıyorlar. Kaskı çıkarınca da şaşırıyorlar" sözlerine yer verdi.

"Beni görünce 'erkek bekliyordum' diyorlar"

Moto kurye Dilay Melis Özşahin de, "Ben hem öğretmen hem de öğrenciyim. Biyoloji öğretmenliği mezunuyum, aynı zamanda yüksek lisans öğrencisiyim. Okurken çalışmak durumundaydım. Daha önce çeşitli işlerde çalıştım. Ardından Kadın Ustalar projesine denk geldim. Moto kurye dendiğinde insanların aklına genelde erkekler geliyor. Yanımdan geçip 'ağabey kenara çek' deyip sonra da kadın olduğumu fark edince 'abla özür dilerim' diyenler oluyor. Müşteriye sipariş götürdüğümüzde 'ben erkek kurye bekliyordum' diyen çıkıyor" dedi. - İZMİR

İşin cinsiyeti olmaz, ustası olur
İşin cinsiyeti olmaz, ustası olur
İşin cinsiyeti olmaz, ustası olur
İşin cinsiyeti olmaz, ustası olur
İşin cinsiyeti olmaz, ustası olur
İşin cinsiyeti olmaz, ustası olur
İşin cinsiyeti olmaz, ustası olur
İşin cinsiyeti olmaz, ustası olur

İstihdam, Seramik, Türkiye, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 'İşin cinsiyeti olmaz, ustası olur' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ehliyet sınavında kopya çekmek için kamera ve böceğe 9 lira ödedi 13:06 Ehliyet sınavında kopya çekmek için kamera ve böceğe 9 lira ödedi Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına silahlı saldırı! Shefir'in durumu iyi 12:48 Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına silahlı saldırı! Shefir'in durumu iyi Balotelli'ye Sergen Yalçın'ın sözlerini kim yetiştirdi? İşte olayın mazisi ve perde arkasında olanlar 12:24 Balotelli'ye Sergen Yalçın'ın sözlerini kim yetiştirdi? İşte olayın mazisi ve perde arkasında olanlar
Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin 12:07 Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin Litvanya Savunma Bakanlığı, Çin'de üretilen akıllı telefonlarla ilgili dikkat çeken paylaşım: Çöpe atın 11:59 Litvanya Savunma Bakanlığı, Çin'de üretilen akıllı telefonlarla ilgili dikkat çeken paylaşım: Çöpe atın Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı 11:42 Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı
Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek 11:16 Bugün toplanacak Bilim Kurulu'nda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler için sunduğu PCR teklifi değerlendirilecek Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçek! Ölüm ilanı vererek ortadan kaybolan 50 yaşındaki kadının evlenmek için Bartın'a kaçtığı anlaşıldı 10:59 Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçek! Ölüm ilanı vererek ortadan kaybolan 50 yaşındaki kadının evlenmek için Bartın'a kaçtığı anlaşıldı

Son Dakika Haberleri
13:09 Eşini bıçaklayarak öldüren adam, 2 çocuğunu da alıp kaçtı
13:04 Nicole Richie'nin talihsiz olayı! Doğum günü pastasındaki mumları üflerken saçları tutuştu
12:48 Ukrayna Cumhurbaşkanı Yardımcısının aracına silahlı saldırı! Shefir'in durumu iyi
12:33 New York'un göbeğinde sergileniyor! Göbeklitepe dikilitaşını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çektirdiği kareyi paylaştı
12:24 Balotelli'ye Sergen Yalçın'ın sözlerini kim yetiştirdi? İşte olayın mazisi ve perde arkasında olanlar
12:06 Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin
12:04 Son dakika: Meteoroloji, İstanbul için uyarı verdi! Sağanak yağışın etkisiyle sıcaklık 17 dereceye kadar inecek
11:58 Litvanya Savunma Bakanlığı, Çin'de üretilen akıllı telefonlarla ilgili dikkat çeken paylaşım: Çöpe atın
11:57 Ümitcan Uygun ile kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu olayında yeni gelişme yaşandı
11:41 Watford, Ozan Tufan'a yaradı! İngiltere'deki ilk maçında otoritelerden tam not aldı
Eşini bıçaklayarak öldüren adam, 2 çocuğunu da alıp kaçtı Eşini bıçaklayarak öldüren adam, 2 çocuğunu da alıp kaçtı         
13:09
Nicole Richie'nin talihsiz olayı! Doğum günü pastasındaki mumları üflerken saçları tutuştu Nicole Richie'nin talihsiz olayı! Doğum günü pastasındaki mumları üflerken saçları tutuştu         
13:04
New York'un göbeğinde sergileniyor! Göbeklitepe dikilitaşını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çektirdiği kareyi paylaştı New York'un göbeğinde sergileniyor! Göbeklitepe dikilitaşını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, çektirdiği kareyi paylaştı         
12:34
Kıskançlık krizine girdi, meyve bıçağıyla sevgilisini bıçakladı! Erkek arkadaşı ''Ona ihtiyacım var'' deyip şikayet etmedi Kıskançlık krizine girdi, meyve bıçağıyla sevgilisini bıçakladı! Erkek arkadaşı ''Ona ihtiyacım var'' deyip şikayet etmedi         
12:13
Son dakika: Meteoroloji, İstanbul için uyarı verdi! Sağanak yağışın etkisiyle sıcaklık 17 dereceye kadar inecek Son dakika: Meteoroloji, İstanbul için uyarı verdi! Sağanak yağışın etkisiyle sıcaklık 17 dereceye kadar inecek         
12:05
Ümitcan Uygun ile kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu olayında yeni gelişme yaşandı Ümitcan Uygun ile kaldığı evde ölü bulunan Esra Hankulu olayında yeni gelişme yaşandı         
11:58
Hamile eşini başından vurarak öldürdü! Kucağında taşıyıp yardım isteyerek intihar süsü vermek istemiş Hamile eşini başından vurarak öldürdü! Kucağında taşıyıp yardım isteyerek intihar süsü vermek istemiş         
11:36
Galatasaray'dan ayrılan Falcao, İspanya'da şov yapıyor Galatasaray'dan ayrılan Falcao, İspanya'da şov yapıyor         
11:00
Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı         
10:33
Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı         
10:29
Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi         
10:10
Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt         
08:17
BM Genel Kurulu'na Taliban'dan dikkat çeken mektup BM Genel Kurulu'na Taliban'dan dikkat çeken mektup         
08:02
Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum         
19:40
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı         
19:13
Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar         
17:39
12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı         
17:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2021 13:14:07. #1.13#
SON DAKİKA: "İşin cinsiyeti olmaz, ustası olur" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement