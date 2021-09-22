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"İşin cinsiyeti olmaz, ustası olur" - Son Dakika

"İşin cinsiyeti olmaz, ustası olur"

22.09.2021 18:34

"İşin cinsiyeti olmaz, ustası olur" Kadın ustalar her yerde Kimi fayans döşüyor, kimi moto kuryelik yapıyor İzmir'de Sibel-Seyhun Ayhan çifti tarafından başlatılan Kadın Ustalar projesi kapsamında, 76 ilde 34 bin kadına "erkek mesleği" olarak bilinen alanlarda eğitim verilerek onların...

"İşin cinsiyeti olmaz, ustası olur"

Kadın ustalar her yerde

Kimi fayans döşüyor, kimi moto kuryelik yapıyor

İZMİR - İzmir'de Sibel-Seyhun Ayhan çifti tarafından başlatılan Kadın Ustalar projesi kapsamında, 76 ilde 34 bin kadına "erkek mesleği" olarak bilinen alanlarda eğitim verilerek onların istihdam edilmesine aracı olundu. Seramik ustalığından boyacılığa; yalıtım ustalığından taksi şoförlüğüne; moto kuryelikten cep telefonu teknisyenliğine kadar birçok alanda eğitim alarak iş dünyasına katılan kadınlar, "İşin cinsiyeti olmaz, ustası olur" diyor.

İzmir'de sosyal medyada gezinirken mağdur bir annenin hikayesinden etkilenerek kadınlara istihdam alanı açmaya karar veren Sibel-Seyhun Ayhan çifti, 3,5 yıl önce Kadın Ustalar projesini hayata geçirdi. Özellikle "erkek mesleği" olarak bilinen farklı iş kollarında kadınların çalışmasını amaçlayan Ayhan çifti, Kadın Ustalar projesi öncülüğünde boyacılık, duvar ustalığı, sıhhi tesisatçılık gibi mesleklerle ilgili eğitimler düzenliyor, tüm eğitim masrafları sponsor firmalar tarafından karşılanıyor. Eğitimlerini tamamlayan kadınlar, iş alanlarına göre firmalarda istihdam olanağı yakalayabilirken, kendi işlerini de kurabiliyor. "İşin cinsiyeti olmaz, ustası olur" diyen kadınlar, toplumda "erkek mesleği" olarak bilinen alanlarda güçlerini ortaya koyuyor.

"Pek çok alandan talep geliyor"

Projeye başlarken amaçlarının, kadınların 'erkek mesleği' olarak görülen alanlarda istihdam edilmesine aracılık etmek olduğunu kaydeden Seyhun Ayhan, "Ancak proje öyle bir hal aldı ki, aklımıza gelmeyen mesleklerde bile Türkiye'nin 76 ilinde 54 projede 34 bin kadına eğitim verdik, onların istihdam edilmesine aracı olduk. Seramik ustalığından boyacılığa; inşaatlarda yalıtım ustalığından taksi şoförlüğüne; moto kuryelerden cep telefonu teknisyenliğine kadar birçok alanda eğitimler düzenledik. Proje kapsamında kadınlar öncelikle internet sitemizden başvuru yapıyor. Ardından eğitime katılıyorlar. Türkiye'nin tanınmış firmalarının eğitmenleri ücretsiz olarak mesleki eğitim veriyor. Moto kurye ve sipariş toplama personelleri kendimize ait şirketimizde istihdam edilirken, diğer alanlarda eğitim almış kadınlar çeşitli firmalarda istihdam imkanı buluyor. Dileyen kadınlar da kendi işyerini kuruyor. Bazen biz firmalara ihtiyaca göre yönlendirmelerde bulunuyoruz. Kaynak ustası, inşaatlarda çalışacak seramik ustası, mimarlık ofislerinde çalışacak duvar ustaları gibi pek çok alandan personel talebi geliyor" dedi.

"Türkiye'de cevher var"

"Türkiye'de 13 milyon 200 bin evde oturan kadın var" diyen Ayhan, "Yani inanılmaz bir cevher, evde oturuyor. Bu yüzden mottomuz, 'işin cinsiyeti olmaz, ustası olur'. Eğitime katılıp 'yapamam' diyen çok kadın oluyor. Merakından ya da gururundan katılıp sonra yapamayacağını düşündüğünü söyleyen oluyor ama hepsi de başarıyor. Örneğin bir sıhhi tesisat ustamız var. İki çocuğunu üniversitede okutuyor. Seda diye bir kardeşimiz var; boyasız kaporta göçük ustası. Onu bu kadar başarılı kılan şey, ince parmakları. Erkeklerin giremeyeceği yerlere ellerini sokup o alanı düzeltebilme yeteneği var" diye konuştu.

"Artık 'bu saatten sonra iş bulamam' diyordum"

İzmir'de sipariş toplama personeli olarak görev yapan Duygu Güdücü, "15 yıl kamuda çalıştım. Kızımı dünyaya getirdikten sonra işten ayrılıp onu kendim büyütmek istedim. Kızım büyüyünce tekrar çalışma hayatına dönmeye karar verdim ama yaşım 45 olduğu için hiçbir sektörde kendime iş bulamadım. Bir gün internette gezinirken Kadın Ustalar projesi ile karşılaştım. Artık 'bu saatten sonra iş bulamam' dediğim noktada bu iş karşıma çıktı. Kadınlar her işi yapabilir ve yapıyoruz da. Kadınların farklı alanlarda iş yaptığını görmek bizi çok mutlu ediyor. Beni görüp kadın olduğumu fark ettiklerinde şaşırsan ya da tebrik eden insanlar oluyor" ifadelerini kullandı.

"Kadınlar daha disiplinli"

Moto kurye İlkay Sezginler, " İstanbul'da anaokulu öğretmenliği, güvenlik görevliliği gibi işlerde çalıştım. Memleketim Aydın'da iş bulamayınca İzmir'e geldim ve burada işe başladım. İşimden çok memnunum. Zaten uzun yıllardır motor kullanıyordum. İnsan sevdiği işi yapınca çalışmış gibi olmuyor. Kadınlar birçok işi erkeklerden daha etik çerçevede yapıyor. Kadınlar erkeklere göre daha disiplinli. Her branşta daha sağlıklı verimler elde ediyoruz. Ancak bazen trafikte bizi erkek sanıyorlar. Kaskı çıkarınca da şaşırıyorlar" sözlerine yer verdi.

"Beni görünce 'erkek bekliyordum' diyorlar"

Moto kurye Dilay Melis Özşahin de, "Ben hem öğretmen hem de öğrenciyim. Biyoloji öğretmenliği mezunuyum, aynı zamanda yüksek lisans öğrencisiyim. Okurken çalışmak durumundaydım. Daha önce çeşitli işlerde çalıştım. Ardından Kadın Ustalar projesine denk geldim. Moto kurye dendiğinde insanların aklına genelde erkekler geliyor. Yanımdan geçip 'ağabey kenara çek' deyip sonra da kadın olduğumu fark edince 'abla özür dilerim' diyenler oluyor. Müşteriye sipariş götürdüğümüzde 'ben erkek kurye bekliyordum' diyen çıkıyor" dedi.

İşin cinsiyeti olmaz, ustası olur
İşin cinsiyeti olmaz, ustası olur
İşin cinsiyeti olmaz, ustası olur
İşin cinsiyeti olmaz, ustası olur

İstihdam, Türkiye, Seramik, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'İşin cinsiyeti olmaz, ustası olur' - Son Dakika


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