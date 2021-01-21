Işın Karaca'dan Merve Boluğur'a ağır gönderme

Işın Karaca ile Merve Boluğur, arasındaki gerilim artıyor. İlk olarak
Boluğur'un şarkı çıkaracağı haberine Karaca, "Bir sen eksiktin güzel kız" diyerek
ti'ye almıştı.
Bunun üzerine ise Boluğur'un yakın çevresine Karaca için, "Işın'ın
derdi benim zayıf olmam. Zayıf kadınlara her zaman düşmandır" dediği iddia
edilmişti. Geçtiğimiz gün Karaca ile kendi fotoğrafını Instagram'dan paylaşan
oyuncu, "Ben bütün kadınların kusursuz olduğunu düşünüyorum" demişti.& ;& ;
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