IŞIN KARACA'DAN ŞAŞIRTAN TİCARET ATILIMI

Işın Karaca, pandemi döneminde
yerleştiği Urla'daki evinin bahçesine sebze ekerek, organik tarım için ilk
adımları attı. Bu dönemde koronavirüs nedeniyle sahne alamayan şarkıcı,
ilerleyen günlerde tarla kiralayarak, organik tarım işini daha da büyütmeyi
planlıyor.
Karaca'nın geçtiğimiz hafta müzisyen
sevgilisi Can Yapıcıoğlu'ya İzmir'i dolaşarak, tarlaları incelediği öğrenildi.
Bir taraftan da müzik çalışmalarına ara vermeyen şarkıcı, cuma günü çıkaracağı 'Mevzu
Aşksa' ve 'Nazarlardanmış' parçalarıyla hayranlarıyla buluşacak. (Sercan
Kısmet-Milliyet)
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