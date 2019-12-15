Işın Karaca'dan sürpriz karar - Son Dakika
Son Dakika Magazin Işın Karaca'dan sürpriz karar - Son Dakika Magazin

Işın Karaca'dan sürpriz karar

6 saat önce

3 yıldır Anadolu yakasındaki evinde oturan şarkıcı, güvenlikli bir siteye taşınmak için emlakçılarla görüşmeye başladı.

Işın Karaca'dan sürpriz karar, System.String[]

3 yıldır Anadolu yakasındaki evinde oturan şarkıcı, güvenlikli bir siteye taşınmak için emlakçılarla görüşmeye başladı. Yakın çevresi, Karaca'nın kızı Mia'nın güvenliği için bu kararı aldığını söylüyor.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 08:45 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İş kazası mağduru işçi, tazminatını SGK'ya gösterilen rakam üzerinden değil gerçekte ödenen ücret üzerinden alacak
7 milyonluk villası ile olay olan MasterChef Güzide: Neden sadece kapalı olan suçlanıyor? Mahsun Kırmızıgül 14 yıl sonra ilk kez şarkı söyledi Şeyma Subaşı'nın "Evli adamdan hamile kaldığım için ünlü oldum" sözü takipçilerini çileden çıkardı

Son Dakika Haberleri
15:03 Bakanlık'tan ödül alan Aleyna Tilki anlattıklarıyla hayrete düşürdü: Çocuk yetiştirme kuruluna verilmek istemiyorum - Son Dakika Magazin
13:20 7 milyonluk villası ile olay olan MasterChef Güzide: Neden sadece kapalı olan suçlanıyor? - Son Dakika Magazin
12:30 Mahsun Kırmızıgül 14 yıl sonra ilk kez şarkı söyledi - Son Dakika Magazin
12:26 Meryem Uzerli: Yeni yıl partisi veriyor - Son Dakika Magazin
12:26 Kuzey ve Uzay Altuğ babalarının yolunda - Son Dakika Magazin

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 15:10:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Işın Karaca'dan sürpriz karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]