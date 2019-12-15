3 yıldır Anadolu yakasındaki evinde oturan şarkıcı, güvenlikli bir siteye taşınmak için emlakçılarla görüşmeye başladı.
3 yıldır Anadolu yakasındaki evinde oturan şarkıcı, güvenlikli bir siteye taşınmak için emlakçılarla görüşmeye başladı. Yakın çevresi, Karaca'nın kızı Mia'nın güvenliği için bu kararı aldığını söylüyor.
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15.12.2019 15:10:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Işın Karaca'dan sürpriz karar - Son Dakika