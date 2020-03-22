Işın Karaca: Karantinaya devam - Son Dakika
Son Dakika Magazin Işın Karaca: Karantinaya devam - Son Dakika Magazin

Işın Karaca: Karantinaya devam

6 saat önce

İzmir'e kızı Mia'yı da götüren Karaca, bu dönemi sağlıklı bir şekilde tamamladıklarını ancak yine de şehirde kalmaya devam edeceklerini söyledi.

Işın Karaca: Karantinaya devam, System.String[]

İzmir'e kızı Mia'yı da götüren Karaca, bu dönemi sağlıklı bir şekilde tamamladıklarını ancak yine de şehirde kalmaya devam edeceklerini söyledi

İzmir, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 07:40 

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