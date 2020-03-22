Işın Karaca: Karantinaya devam
6 saat önce
İzmir'e kızı Mia'yı da götüren Karaca, bu dönemi sağlıklı bir şekilde tamamladıklarını ancak yine de şehirde kalmaya devam edeceklerini söyledi.
İzmir'e kızı Mia'yı da götüren Karaca, bu dönemi sağlıklı bir şekilde tamamladıklarını ancak yine de şehirde kalmaya devam edeceklerini söyledi
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 07:40
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