Işın Karaca, Nasreddin Hoca Türbesini ziyaret etti

Konya'nın Akşehir ilçesinde, 60. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği kapsamında konser veren ünlü pop müzik sanatçısı Işın Karaca, eşi Tuğrul Odabaş ile birlikte Nasreddin Hoca Türbesini ziyaret etti. Nasreddin Hoca Türbesi'nde Işın karaca, eşi Tuğrul Odabaş ve Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ile birlikte türbede dua etti. Duanın ardından cep telefonu ile bol bol fotoğraf çeken sanatçı Işın Karaca, Nasreddin Hoca'yı kızının çok sevdiğini söyledi. Akşehir'de olmaktan ve Nasreddin Hoca türbesini ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Işın Karaca, "Hepimiz Nasreddin Hoca'nın fıkraları ile büyüdük, bu mizahı, kültüre başka bir pencereden bakıyor olması çok önemli. Eşim Tuğrul kızımıza bir şey anlatırken hep Nasreddin Hoca'nın fıkralarını kullanır. Kızım Mia'da çok kullanıyor, 7 yaşında olmasına rağmen. Bu kadar önemli ve kıymetli bir insanın mezarını ziyaret etmeden gitmek olmazdı" dedi.

"SAHNEDE BİR ARA AĞLAYACAĞIM BEN DEDİM" Akşehir'e ikinci kez geldiğini belirten Işın Karaca, "Dün akşamki konser çok keyifliydi. Halkın sevgisi muhteşemdi. Sahnede bir ara ağlayacağım ben dedim. O 'Bir Şarkısın Sen' şarkısını söylemeleri muhteşemdi. Eve gidip kızıma izletmek istiyorum, bak böyle bir yere gittim, böyle bir konser verdim ve böyle bir halkla karşılaştım diye. Çok kıymetli bir geceydi bizler için. Sevgili belediye başkanımıza öncelikle nazik daveti için teşekkür ediyoruz. İnanılmaz keyif aldık, her sene gelmek istiyoruz. 6 bin kişiyi ayakta tutup, iki, iki buçuk saat boyunca hiç oturtmadan devam etmek gerçekten çok enerji gerektiriyor. Hani bazıları bırakır 2 şarkı sonra biraz dinlendireyim falan ama ben ona da yokum çünkü her gün gelmiyorum. Haliyle istiyorum ki her dakika dolu dolu geçsin. Bu gün Akşehir'de 'dün akşam Işın Karaca konseri muhteşemdi. Gelmediniz mi? Tüh kaçırdın, keşke gelseydiniz' denilmesini çok istiyorum. İzleyicimizin ağzına bir tat bırakmak, bir hoş görü, sevgi ve saygı çok önemli, çok güzel bir geceydi" diye konuştu.

"NASREDDİN HOCA AKŞERİMİZİNİN MANEVİ MİMARI" Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'da sanatçı Işın Karaca ve ekibine teşekkür ederek, "Işın Karaca Hanımefendinin dün akşam ki konseri gerçekten yoğun bir ilgiye mazhar oldu. Nasreddin Hoca Şenliğimiz dolu dolu etkinlikler devam ediyor. Şu anda Hocamızın ifadesiyle dünyanın ortasındayız. Tekrar Nasreddin Hocamıza rahmet diliyorum. Onun torunu olmak gerçekten bizim için büyük bir miras, büyük bir onur. Akşehir'de yaşamış olması, onun fıkralarının Akşehir'de yaşanmış olması önemli. O bizim büyüğümüz ve Akşehirimizin manevi mimarı" şeklinde konuştu.

IŞIN KARACA DÜNYANIN ORTASINA AYAK BASTI Işın Karaca daha sonra Nasreddin Hoca Türbesi önündeki 'Dünyanın Ortası Burasıdr' yazan platforma ayağına basarak 'inanmayan ölçsün' dedi. Eşinin de platformda fotoğrafları çeken Karaca daha sonra eşiyle birlikte platforma parmaklarını basarak "Dünyanın ortasına parmağımızı bastık" dedi.

(Cemal Filiz/İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

