Son Dakika Haberleri: Işın Karaca, tek celsede boşandı
Son Dakika Magazin Işın Karaca, tek celsede boşandı

Işın Karaca, tek celsede boşandı

7 saat önce

Sanatçı Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş çifti, 3 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak tek celsede sonlandırdı.

Işın Karaca, tek celsede boşandı, System.String[]

Sanatçı Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş çifti, 3 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak tek celsede sonlandırdı.


Sanatçı Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş çifti 3 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi. İstanbul 11. Aile Mahkemesindeki duruşmaya Karaca ve Odabaş ile avukatları katıldı. Mahkeme hakiminin, "Boşanmak konusunda kararlı mısınız?" sorusuna her iki tarafta boşanma konusunda anlaştıkları yönünde cevap verdi. Mahkeme hakimi, anlaşma sağlanması üzerine çiftin boşanmasına karar verdi.


Duruşma çıkışında açıklama yapan Karaca, "Hepimiz için hayırlısı. Arkadaşlığımız devam edecek, 25 yıllık arkadaşım" dedi. - İSTANBUL

Işın Karaca, İstanbul, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:40 Kaynak: İHA
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