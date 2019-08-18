Işın Karaca: Türk kadını etli butlu olur

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Fazıl Say, Kaz Dağları için konser verdi! Binlerce insan bölgeye akın etti

Fenomen Reynmen, ilk konserinden 180 bin TL kazandı

Defne Samyeli aralarında Deniz Seki ve Cenk Eren'in de olduğu afişte yer almak istemedi