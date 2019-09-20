Son Dakika Haberleri: Isınan fren balataları yangına neden oldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Isınan fren balataları yangına neden oldu

1 saat önce

Erzincan'da seyir halindeki tomruk yüklü kamyonunun ısınan fren balataları yangına neden oldu.

Isınan fren balataları yangına neden oldu, System.String[]

Erzincan'da seyir halindeki tomruk yüklü kamyonunun ısınan fren balataları yangına neden oldu.


Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde meydana gelen olayda Sivas - Erzincan kara yolu Sakaltutan Geçidinden aşağı inen tomruk yüklü kamyonun fren balatalarının aşırı ısınma yapmasından dolayı arka tekerlerinde yangın çıktı. Arka tekerlerinin alev aldığını fark eden kamyon sürücüsü aracı yolun kenarına park ederek alevlere müdahale edip itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Kamyonda maddi hasar meydana geldi. - ERZİNCAN

Erzincan, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ankara'da korkutan yangın, 4 ev kullanılamaz hale geldi
Ümraniye'de 3 noktada şüpheli orman yangını; kısa sürede söndürüldü Alaşehir'de plastik kasa imalathanesinde yangın çıktı, 50 bin plastik kasa kül oldu Bakan Pakdemirli'nin "Motoruna kuşlar yuva yaptı" dediği yangın söndürme uçakları Teknofest'te gösteri yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 12:29:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Isınan fren balataları yangına neden oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]