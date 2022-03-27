Son dakika... Erzurum'da eski kocası tarafından öldürülen kadın ve kızı son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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Erzurum'da eski kocası tarafından öldürülen kadın ve kızı son yolculuğuna uğurlandı

Erzurum'da eski koca dehşeti: İşinden istifa edip, mal varlığını sattıktan sonra cinayeti işlemiş

İşlediği cinayette cesetler kokmasın diye evi 4 gün boyunca havalandırmış

ERZURUM - Erzurum'da 4 gün önce eski kocası tarafından öldürülen anne ve kızı bugün son yolculuğuna uğurlandı. Eski eşini ve kızını bıçaklayarak öldüren cani kocanın cinayeti planladığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Palandöken ilçesi Yıldızkent semtinde meydana gelen olayda, ESKİ Genel Müdürlüğünde işçi olarak çalışan Erdal Kızıloğlu (51), henüz belirlenemeyen bir sebeple boşandığı eşi Ayşe İşlek ile kızı Tuba Kızıloğlu'nu bıçaklayarak 22 Mart tarihinde öldürdü. Çifte cinayetin ardından kaybolan Erdal Kızıloğlu, dün akşam saatlerinde Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Erdal Kızıloğlu'nun 4 gün önce işlediği çifte cinayeti itiraf etmesinin ardından polis söz konusu eve gitti. Ayşe İşlek ve Tuba Kızıloğlu'nun cansız bedenleri Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinden sonra otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Cenazede konuşan Ayşe İşlek'in kardeşi Kadir İşlek, "Acımız büyük ablam ve yeğenimi 4 gün önce katledip dünde teslim olmuş. Öyle haberimiz oldu bizimde. Şiddetin büyüğünü görüyorlardı. Boşandığı halde rahat bırakmadı kız kardeşimi ve yeğenimi. 3 çocuğu var. Acımız çok büyük" dedi.

"Cinayetten sonra evde beklemiş"

Bu cinayetin planlı olduğunu ifade eden İşlek, "Anladığımız kadarıyla planlı olmuş bu cinayet. Mal varlığını devretmiş, bazı yerlere olan borçlarını kapatmış, bir daha beni göremeyeceksiniz demiş. Cinayeti işlemiş eve gidiyor camları açıyor, cesetler kokmuş o şekilde evi havalandırıyor. Bazı komşular evin camlarını açık bırakmış. 12 gün önce istifa ediyor. Hepsinin planını yapıyor en sonunda da kardeşimi ve yeğenimi canice katlediyor" diye konuştu.

Yapılan işlemlerin ardından anne ve kızı bugün ikindi namazına müteakip Yıldız Camii'de kılınan cenaze namazının ardından Abdurrahman Gazi mezarlığına defnedildi.