Son Dakika Haberleri: İşine geri dönmek için bisikleti ile 600 kilometre yol gidecek
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İşine geri dönmek için bisikleti ile 600 kilometre yol gidecek

1 saat önce

İşine geri dönmek için bisikleti ile 600 kilometre yol gidecek CHP Lideri ile görüşüp işine dönmek için bisiklet ile 600 kilometrelik yolculuk Haksız yere işten çıkarıldığını iddia eden Bayram Akbaş;

İşine geri dönmek için bisikleti ile 600 kilometre yol gidecek

CHP Lideri ile görüşüp işine dönmek için bisiklet ile 600 kilometrelik yolculuk

Haksız yere işten çıkarıldığını iddia eden Bayram Akbaş;

"Yasal düzenleme yapılacağı iddia edilerek işlerimize son verildi"

ESKİŞEHİR - İzmir'e bağlı Menemen Belediyesi'nde çalışırken sebepsiz yere işten çıkarıldığını iddia eden Bayram Akbaş, bisiklet ile 600 kilometre yol giderek CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile görüşmek istiyor.

İzmir'den yola çıkan ve Eskişehir'e kadar ulaşan Bayram Akbaş, 'Adalet ve Demokrasi Yolculuğu'na devam ediyor. 5 yıldır Menemen Belediyesinde çalışan ve yeni belediye başkanının gelmesiyle sebepsiz yere işten çıkarıldığını iddia eden 49 yaşındaki Bayram Akbaş, işini geri almak istiyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşmek için bisikletiyle kilometrelerce yol giden Akbaş, 6. gününde ulaştığı Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Yasal düzeleme yapılacağı iddia edilerek işlerimize son verildi"

Haksız yere işten çıkarıldığını ifade eden Akbaş, CHP liderinin verdiği sözü hatırlatmak için yola çıktığını söyledi. Akbaş, "5 sendir çalışmakta olduğum Menemen Belediyesi'nden yeni gelen başkan tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden işimize son verildi. Bunun akabinde 240 arkadaşımız da yasal düzeleme yapılacağı iddia edilerek işlerine son verildi. Ama maalesef dediği doğru çıkmadı. Çıkan arkadaşlarımızın sadece 10-15 tanesini işe aldı. Sadece tepkileri azaltmak istedi. Yandaşlarını işe aldı. Akabinde bizi çıkardı. Kıdem tazminatlarımızın ödeneceğini söyledi ama hiçbir şey ödenmedi. Hala da para yok diye ödenmedi. Maaşlarımızın yarısı içeride duruyor. Bu süreçte bir muhatap bulamadık. Bundan sonra işçi kıyımlarının önüne geçmek için CHP Genel Başkanı Kılçdaroğlu'nun 'Kazandığımız hiçbir belediyede haksız işçi çıkarmayacağız. Size namus sözü ve garanti veriyorum' sözüne istinaden, kendisine bu sözü hatırlatmaya ve yapılan bu haksızlığa son vermesini bildireceğiz" dedi.

Akbaş, Eskişehir'de verdiği molanın ardından Ankara'ya doğru yola çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Bayram Akbaş, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 01:08 Kaynak: İHA
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