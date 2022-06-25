İşine son verilen genç intihar etmek istedi, çocukluk arkadaşı 4 saat süren uğraş sonunda ikna edebildi

Çolaklı Mahallesi Süral Caddesi üzerinde bulunan bir otel lojmanının çatısına çıkan ve otel personeli olduğu bildirilen A.K. isimli genç, yaklaşık 4 saat boyunca hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu.

Bir gencin çatıya çıktığı ve tüm çabalara rağmen inmemekte ısrar ettiği bilgisi üzerine olay yerine Çolaklı Jandarma Karakolu, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çalıştığı otelde işine son verildiği belirlenen gencin çatıdan inmesi için jandarma ve diğer görevliler çaba harcarken, itfaiye ekipleri gencin düşme ihtimali olan bölgeye şişme çadır kurdu, sağlık ekipleri de herhangi bir durum karşısında hazır bekledi.

AŞAĞIDA BEKLEYENLERİN YÜREKLERİ AĞIZLARINA GELDİ

Çatıda uzun süre sabit kalan ve çatıya çıkan pencereyi kapattığı için yanına kimsenin çıkmasına izin vermeyen genç, önce elindeki su şişesini, ardından cep telefonunun bataryasını ve telefonu, son olarak da üzerindeki kıyafeti çıkarıp aşağıya attı. Gencin çatıdaki ince zeminde yürümesi sırasında aşağıda bekleyenlerin yürekleri ağızlarına geldi.

PARASINI ALAMADIĞI İÇİN ÇATIYA ÇIKMIŞ

4 saatlik çabanın ardından A.K.'nin çocukluk arkadaşı olduğu bildirilen bir genç, A.K.'yi aşağıya inmesi konusunda ikna etti. Aşağıya inen A.K. jandarma aracına bindirilmesi sırasında da hakaretlerini ve tehditlerini sürdürdü. Çolaklı Jandarma Karakoluna götürülen A.K., işten çıkarılmasına rağmen parasının ödenmediğini, bu durumu protesto etmek amacıyla çatıya çıktığını dile getirdi. Otel yetkilileri ise, A.K.'nin alacağı parasının pazartesi günü mesai başlamasıyla birlikte ödeneceğini belirttiler.

Olay yerinden kareler;