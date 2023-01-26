Eline aldığı silahla belediye binasına daldı: 5 sene de yatsam yine öldüreceğim - Son Dakika
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Eline aldığı silahla belediye binasına daldı: 5 sene de yatsam yine öldüreceğim

26.01.2023 11:29

Antalya'da işine son verildiğini iddia ederek eline aldığı silahla Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü'nü basan Salih Şahin korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Kendisini engellemeye çalışan şube müdürlüğü sorumlularından Kasım Yılmaz'ı tabancanın kabzasıyla yaralayan Salih Şahin'in "5 sene de yatsam yine öldüreceğim" diyerek tehditler savurduğu ve tabancasının tutukluk yaptığı anlar bir kişi tarafından kayda alındı.

Muratpaşa Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Salih Şahin'nin bir süre önce işine son verildi. Salih Şahin, dün sabah saatlerinde Aspendos Bulvarı'ndaki Muratpaşa Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü'ne geldi. Burada tabancasını çeken Salih Şahin, bağırmaya başladı. Şahin, karşısına çıkan şube müdürlüğü sorumlularından Kasım Yılmaz'a tabancasını doğrultup, tetiğe bastı. Tabanca tutukluk yapınca Salih Şahin, bu kez de silahın kabzasıyla Yılmaz'ın başına vurup yaraladı. Kasım Yılmaz ile 3 kişi, Salih Şahin'e engel olmaya çalıştı.

"APTAL MISIN, BIRAK ŞUNU"

Salih Şahin'in silahın namlusuna mermi sürmeye çalışıp tetiğe bastığı, "5 sene de yatsam yine öldüreceğim" dediği anlar, bir çalışan tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Saldırganı tutan kişinin, "Aptal mısın, bırak şunu" sözleri, şube müdürlüğündeki kadın çalışanların, "Güvenliği çağırın, polis çağırın, silahı var. Silah var elinde, alın şunu elinden. Sıkıyor" şeklinde yardım istemesi de görüntülerde yer aldı.

Temizlik görevlisi, işine son verilince eline silah alıp belediyeyi bastı! Saldırı anı kamerada

"SİLAHTA BİR ŞEY YOK"

Erkek bir çalışan, "Silahta bir şey yok" derken, kabzayla yaralanan Kasım Yılmaz'ın bir eliyle Salih Şahin'i tutması, diğer eliyle de başındaki kanamayı durdurma çabası dikkat çekti.

Temizlik görevlisi, işine son verilince eline silah alıp belediyeyi bastı! Saldırı anı kamerada

"EKMEĞİMLE OYNUYORLAR"

Gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Salih Şahin, "İşten çıkartıp, ekmeğiyle oynuyorlar. Adalet bu mu" diye bağırmış, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanmıştı.

Temizlik görevlisi, işine son verilince eline silah alıp belediyeyi bastı! Saldırı anı kamerada

İŞTEN ÇIKARILMA SEBEBİ DİSİPLİNSİZ DAVRANIŞ

Muratpaşa Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Salih Şahin'in 19 Ocak'ta disiplinsiz davranışları nedeniyle işten çıkarıldığı, üstlerine karşı geldiği ve küfrettiği için çok kez uyarıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA
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Kasım Yılmaz, Salih Şahin, Muratpaşa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eline aldığı silahla belediye binasına daldı: 5 sene de yatsam yine öldüreceğim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eline aldığı silahla belediye binasına daldı: 5 sene de yatsam yine öldüreceğim - Son Dakika
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