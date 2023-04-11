İŞİNE SON VERİLİNCE BELEDİYEYİ BASAN TEMİZLİK GÖREVLİSİ İÇİN 18 YIL HAPİS TALEBİ - Son Dakika
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İŞİNE SON VERİLİNCE BELEDİYEYİ BASAN TEMİZLİK GÖREVLİSİ İÇİN 18 YIL HAPİS TALEBİ

11.04.2023 16:39

ANTALYA'da işine son verildiği gerekçesiyle Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü'nü basıp, kendisine engel olmak isteyen Kasım Yılmaz'ı tabancanın kabzasıyla yaralayan Salih Şahin (36) hakkında 18 yıl hapis istendi.

ANTALYA'da işine son verildiği gerekçesiyle Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü'nü basıp, kendisine engel olmak isteyen Kasım Yılmaz'ı tabancanın kabzasıyla yaralayan Salih Şahin (36) hakkında 18 yıl hapis istendi.

Muratpaşa Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Salih Şahin işine son verilince, 25 Ocak'ta Aspendos Bulvarı'ndaki Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü'ne geldi. Tabancasını çekip bağırmaya başlayan Şahin, karşısına çıkan şube müdürlüğü sorumlularından Kasım Yılmaz'a silahı doğrultup, tetiğe bastı. Tabanca tutukluk yapınca Şahin, bu kez silahın kabzasıyla Yılmaz'ın başına vurup yaraladı. Kasım Yılmaz ile 3 kişi, Salih Şahin'e engel olmaya çalıştı.

'5 SENE DE YATSAM YİNE ÖLDÜRECEĞİM'

Şahin'in silahın namlusuna mermi sürmeye çalışması, "5 sene de yatsam yine öldüreceğim" demesi, saldırganı tutan kişinin "Aptal mısın, bırak şunu" sözleri ile kadın çalışanların "Güvenliği çağırın, polis çağırın, silahı var. Elinde silah var. Şunu elinden alın, sıkıyor" şeklinde yardım istemeleri ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Salih Şahin, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Muratpaşa Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Salih Şahin'in 19 Ocak'ta disiplinsiz davranışları nedeniyle işten çıkarıldığı, üstlerine karşı geldiği ve küfrettiği için çok kez uyarıldığı belirtildi.

TUTUKLU SANIK HAKİM KARŞISINDA

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya; tutuklu sanık Salih Şahin SEGBİS ile katılırken, şikayetçi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Sanık Şahin savunmasında, olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Şahin hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'kasten yaralama' suçlarından toplam 18 yıl hapis talep etti. Duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi. (DHA)

Kaynak: DHA
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İŞİNE SON VERİLİNCE BELEDİYEYİ BASAN TEMİZLİK GÖREVLİSİ İÇİN 18 YIL HAPİS TALEBİ İŞİNE SON VERİLİNCE BELEDİYEYİ BASAN TEMİZLİK GÖREVLİSİ İÇİN 18 YIL HAPİS TALEBİ Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: 'Siyasetin Ayrımcı Dilini Muratpaşa'mıza Sokmuyoruz' Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal: 'Siyasetin Ayrımcı Dilini Muratpaşa'mıza Sokmuyoruz'

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Son Dakika Güncel İŞİNE SON VERİLİNCE BELEDİYEYİ BASAN TEMİZLİK GÖREVLİSİ İÇİN 18 YIL HAPİS TALEBİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: İŞİNE SON VERİLİNCE BELEDİYEYİ BASAN TEMİZLİK GÖREVLİSİ İÇİN 18 YIL HAPİS TALEBİ - Son Dakika
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