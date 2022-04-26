İşine son verilince binada yangın çıkaran kapıcıya indirimle 4 yıl hapis - Son Dakika
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İşine son verilince binada yangın çıkaran kapıcıya indirimle 4 yıl hapis

26.04.2022 15:00
İşine son verilince binada yangın çıkaran kapıcıya indirimle 4 yıl hapis

ESKİŞEHİR'de, işine son verilince 11 katlı apartmanın çatısında yangın çıkardığı iddiasıyla 44 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen kapıcı Yunus Emre Aydoğdu (28), 'iyi hal' indirimiyle 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ESKİŞEHİR'de, işine son verilince 11 katlı apartmanın çatısında yangın çıkardığı iddiasıyla 44 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen kapıcı Yunus Emre Aydoğdu (28), 'iyi hal' indirimiyle 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi'ndeki 11 katlı apartmanın çatısında, geçen yıl Kasım ayında yangın çıktı. İhbarla adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, merdivenli araçlarla alevlere müdahale etti. Tedbir amacıyla 66 dairedeki 200 kişi de binadan çıkarıldı, 1 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Başlatılan soruşturma kapsamında yangını işten çıkarılan, evli ve 2 çocuk babası kapıcı Yunus Emre Aydoğdu'nun çıkardığı tespit edildi. Gözaltına alınan Aydoğdu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 44 gün cezaevinde kaldıktan sonra da tahliye edildi.

6 YILA KADAR HAPİS İSTEMİBinada inceleme yapan polis, Yunus Emre Aydoğdu'nun yangın söndürme su vanalarının yanı sıra yangın söndürme sistemini de kapattığını belirledi. Yangın sonrası 6 daire sahibi de su sızması nedeniyle tavan, duvarlar, eşyalar ile mutfaklar dahil birçok alan ve eşyaların hasar gördüğünü belirterek 285 bin lira zarar beyan etti. Aydoğdu hakkında 'nitelikli mala zarar verme' suçundan 10 aydan 6 yıla kadar hapis istemiyle 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.Davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanık Aydoğdu'ya işten çıkarıldığı apartmanın çatısında yangın çıkardığı için 'nitelikli mala zarar verme' suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme hakimi, Aydoğdu'nun duruşmadaki saygılı tutumunun indirim nedeni sayıldığını belirterek cezayı 4 yıl 2 ay hapse indirdi.İTİRAF ETMİŞTİ

Sanık Yunus Emre Aydoğdu, katıldığı son duruşmada suçunu itiraf ederek, "Üzerime atılı suçlamaya bir diyeceğim yoktur. Sitenin yapım aşamasında da burada çalıştım. Sonradan apartman görevlisi olarak çalışmaya başladım. Yeni yönetim gelince işime son verdiler. Ben de işime son vermenin stresiyle yangın çıkardım. Yangın çıkarttığım yer, benim kaldığım kapıcı dairesidir. Kapısı açıktı, o şekilde içeri girdim. Kesinlikle yangından sonra kilitlemedim. Yine yangın alarm cihazını kapatmak veya söndürme sistemini etkisiz hale getirmek gibi bir eylemim olmadı" demişti.


İşine son verilince binada yangın çıkaran kapıcıya indirimle 4 yıl hapis
İşine son verilince binada yangın çıkaran kapıcıya indirimle 4 yıl hapis
İşine son verilince binada yangın çıkaran kapıcıya indirimle 4 yıl hapis
İşine son verilince binada yangın çıkaran kapıcıya indirimle 4 yıl hapis
İşine son verilince binada yangın çıkaran kapıcıya indirimle 4 yıl hapis
İşine son verilince binada yangın çıkaran kapıcıya indirimle 4 yıl hapis
İşine son verilince binada yangın çıkaran kapıcıya indirimle 4 yıl hapis
İşine son verilince binada yangın çıkaran kapıcıya indirimle 4 yıl hapis
İşine son verilince binada yangın çıkaran kapıcıya indirimle 4 yıl hapis
İşine son verilince binada yangın çıkaran kapıcıya indirimle 4 yıl hapis
İşine son verilince binada yangın çıkaran kapıcıya indirimle 4 yıl hapis
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Odunpazarı, Yunus Emre, Yangın, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İşine son verilince binada yangın çıkaran kapıcıya indirimle 4 yıl hapis - Son Dakika


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SON DAKİKA: İşine son verilince binada yangın çıkaran kapıcıya indirimle 4 yıl hapis - Son Dakika
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