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İşini bırakıp koruyucusu olduğu iki kardeşi baba şefkatiyle büyüttü - Son Dakika

İşini bırakıp koruyucusu olduğu iki kardeşi baba şefkatiyle büyüttü

20.06.2021 11:41
İşini bırakıp koruyucusu olduğu iki kardeşi baba şefkatiyle büyüttü, System.String[]

Adana'da 9 yıl önce fabrikada usta olarak çalıştığı sırada iki kardeşe koruyucu aile olan Gürsel Alkan, işini bırakıp çocukları baba şefkatiyle büyüttü.

Adana'da 9 yıl önce fabrikada usta olarak çalıştığı sırada iki kardeşe koruyucu aile olan Gürsel Alkan, işini bırakıp çocukları baba şefkatiyle büyüttü.

Sarıçam ilçesinde yaşayan 25 yıllık evli Ayşe (48) ve Gürsel Alkan (60) çifti, evlendikten 7 yıl sonra ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayarken başlarına talihsiz bir olay geldi.

Anne karnında 7 aylıkken bebeklerini kaybeden Alkan çifti, daha sonra çok isteseler de bebek sahibi olamadı.

Evlat hasretini giderebilmek için koruyucu aile olmaya karar veren çift, 9 yıl önce 2 ve 3 yaşındaki biri kız diğeri erkek 2 kardeşe sıcak yuvalarını açtı.

Bankada çalışan eşi Ayşe Alkan'ın çocuklarını bakıcıya vermeden büyütmek istemesi üzerine o dönem bir fabrikada usta olarak çalışan Gürsel Alkan, çocuklara kendisinin bakabileceğini belirterek özveride bulundu ve işini bıraktı.

Evlatlarının altını değiştirmekten banyolarını yaptırmaya kadar her ihtiyaçlarıyla ilgilenen baba, koruyucu ailesi olduğu çocuklarıyla babalık duygusunu doyasıya tatmanın mutluluğunu yaşıyor.

"Altını bezledim, banyolarını yaptırdım, yemeklerini yedirdim"

Gürsel Alkan, AA muhabirine, yıllardır eşiyle çocuk sahibi olabilmenin hayalini kurduklarını söyledi.

Çok sayıda doktora gittiklerini ancak bu isteklerine bir türlü kavuşamadıklarını anlatan Alkan, daha sonra koruyucu aile olmaya karar verdiklerini dile getirdi.

O dönemde bir fabrikada usta olarak çalıştığını, eşinin de bankada görev yaptığını anlatan Alkan, "Kendi aramızda karar verdik, birimiz işi bırakmak zorundaydık. Ben bırakayım dedim ve işi bıraktım. Çocuklara o günden bu yana bakıyorum. İlk geldiklerinde biri 2, diğeri 3 yaşındaydı. Annelik babalıkla ilgili bir şey bilmiyorduk. Daha sonra alıştık ve güzel şekilde büyüttüm. Altını bezledim, banyolarını yaptırdım, yemeklerini yedirdim. Babalık duygusu çok güzel." ifadesini kullandı.

"Hayatımız ve evimiz güzelleşti"

Ayşe Alkan da hamileliğinin 7'nci ayında yüksek tansiyon nedeniyle evladını karnındayken kaybettiğini dile getirdi.

Yıllardır bir bebek sahibi olabilmek için çabaladıklarını anlatan Alkan, bu arzularının 9 yıl önce iki kardeşi yanlarına alarak son bulduğunu anlattı.

Ayşe Alkan, sıcak yuvalarını açtıkları ve sevgilerini verdikleri iki evlatlarıyla evlerine adeta neşe geldiğini dile getirerek, "Bize iki kardeş verdiler, çok mutlu ettiler, hayatımız ve evimiz güzelleşti, cıvıl cıvıl oldu. 'Annem' dedi ikisi de çok güzel bir duygu." diye konuştu.

Eşinin yıllardır evlatlarına çok iyi şekilde baktığını ve onların her şeyleriyle ilgilendiğini aktaran Alkan, şunları kaydetti:

"Eşimden Allah razı olsun, 'Çıkarım işten, ben bakarım.' dedi. Çok güzel iki evlat yetiştirdik. Kızıma, 'Anneyi mi babayı mı seviyorsun?' diyorum, 'babayı' diyor, kıskanıyorum çünkü baba daha çok bakıyor, oğlum da aynı şekilde. Herkese tavsiye ederim, koruyucu aile olsunlar. Oradaki çocuklar bir yuva sahibi olsun, onlar sanki susuz bir çiçek gibi, onlara su veriyor, hayat veriyor gibi düşünün. Kapınızı açın, içerinizde bir ses olsun 'annem' desinler."

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer de devletin hem şefkat hem de merhamet yüzü olduğunu, Adana'da 214 koruyucu aile yanında 291 çocuğun bulunduğunu bildirdi.

İşini bırakıp koruyucusu olduğu iki kardeşi baba şefkatiyle büyüttü
İşini bırakıp koruyucusu olduğu iki kardeşi baba şefkatiyle büyüttü
İşini bırakıp koruyucusu olduğu iki kardeşi baba şefkatiyle büyüttü
İşini bırakıp koruyucusu olduğu iki kardeşi baba şefkatiyle büyüttü

Ayşe Alkan, Sarıçam, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İşini bırakıp koruyucusu olduğu iki kardeşi baba şefkatiyle büyüttü - Son Dakika


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