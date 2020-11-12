ATO'dan üyelerine e-ticaret eğitimi - Son Dakika

ATO'dan üyelerine e-ticaret eğitimi

12.11.2020 11:02
ATO'dan üyelerine e-ticaret eğitimi, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO) işlerini büyütmek isteyen üyeleri için e-ticaret ve e-ihracat eğitimlerine başladı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) işlerini büyütmek isteyen üyeleri için e-ticaret ve e-ihracat eğitimlerine başladı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, ATO'nun üyeleri için hayata geçirdiği "e-Ticaret e- İhracat Seferberliği" projesinin ilk eğitimi online olarak gerçekleştirildi.

ATO ve Pordax e-Ticaret Merkezi iş birliğiyle hayata geçirilen projenin online ortamda gerçekleşen ilk eğitim programının açılışında konuşan ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, e-ticaret ve e-ihracatın dünyada büyük hızla büyüdüğünü bildirdi. Yılmaz, katma değeri, kayıtlı ekonomiyi büyütmesi ve Türkiye'nin ihracatını artırması bakımından da e-ticaretin stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Dünya genelinde e-ticaret hacminin 3,5 trilyon dolar seviyesinde olduğu bilgisini veren Yılmaz, "Türkiye'nin 2019 yılındaki 136 milyar liralık e-ticaret hacmini 2020'nin ilk 6 ayında 91,7 milyar liraya çıkartarak yüzde 35 artırması sevindirici. Bu rakamlar hepimizin gelişmelere uyum sağlaması, e-ticareti öğrenmesi ve uygulaması gerektiğine işaret ediyor. Biz de ATO olarak üyelerimizi bu dünyaya taşımak için harekete geçtik." değerlendirmesinde bulundu.

Teknolojiye uyum sağlayamayan, yenilikleri bünyesine taşımayan işletmelerin ticarette rekabet edebilmesinin gün geçtikçe daha da zorlaştığına dikkati çeken Yılmaz, "Artık rekabet, içinde bulunduğunuz çarşı, sokak, şehir ya da ülkeyle sınırlı değil. Üyelerimizin e-ticarette başarılı olarak, zaman, mekan, personel, müşteri sayısı, coğrafya gibi sınırları olmadan tüm dünya ile ticaret yapabilmesini sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Ücretsiz eğitimler 1 yıl devam edecek"

Yılmaz, proje kapsamında ATO üyelerine ücretsiz temel eğitimler verileceğini belirterek, eğitim sonunda ücretsiz olarak mobil ticaret yazılım ve kurulum hizmetlerini sağlayacaklarını, ödeme ve kargo sistemleri entegrasyonu da dahil üyelerin yurt içi ve dışı pazar yerlerine üye olacağını bildirdi.

Dijital iletişim, reklam, itibar yönetimi ve mevzuatla ilgili konularda da danışmanlık hizmetinin ATO üyelerinin kullanımına sunulacağına dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydeti:

"Projenin ilk yılı için 1000 ATO üyesinin e-ticaret ve e-ihracatla buluşmasını hedefliyoruz. Hepimiz bu pazarda yerimizi almak, ülkemizin dünya e-ticaret pazarından aldığı payı sürekli yükseltmek durumundayız."

ATO'dan üyelerine e-ticaret eğitimi
ATO'dan üyelerine e-ticaret eğitimi
ATO'dan üyelerine e-ticaret eğitimi
ATO'dan üyelerine e-ticaret eğitimi

Ankara Ticaret Odası, Ticaret Merkezi, İhracat, Ticaret, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ATO'dan üyelerine e-ticaret eğitimi - Son Dakika Ekonomi


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