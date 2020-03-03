İşini geliştirmek isteyenlere eğitim - Son Dakika

Kendisini ve işini geliştirmek isteyenlere bir yıl sürecek yeni bir eğitim serisi başlatıldı.



Genç MÜSİAD Malatya Şubesi'nin organizesi ile başlatılan bir yıl sürecek yeni bir eğitim serisinin ilkinde, "Malatya'da Yatırım ve Teşvikler" konusunda Yeminli Mali Müşavir Bahadır Altaş ve Marcomen Ayakkabı Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Özdal mali konularda bilgiler verildi.



Eğitim serisinde alanında uzman konuşmacılar her ay MÜSİAD Malatya binasında ağırlanarak Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve ticarette gündem olan konular incelenecek. Eğitimlerde, Malatya ekonomisinin geleceğini nasıl şekillendireceği ele alınacak. Alanında Türkiye çapında ün yapmış isimler davet edilerek, Malatya'da nitelikli iş insanı yetişmesi için genç müteşebbislere yol gösterilecek.



Bir yıl sürecek eğitim serisinin konuları şöyle belirtildi:



"Yatırım ve Teşvikler, Dijital Pazarlama ve Satış, Yapay Zeka ve Robotik, Anadolu'da Turizm, Blockchain ve Kripto Para, Paylaşım Ekonomisi, Büyük Veri ve Veri Madenciliği, Girişimcilik ve Melek Yatırımcılık." - MALATYA