İşini kaybedeceği korkusuyla eşcinselliğini açıklayamayan ünlüler var - Son Dakika

İşini kaybedeceği korkusuyla eşcinselliğini açıklayamayan ünlüler var

06.04.2021 10:21
İşini kaybedeceği korkusuyla eşcinselliğini açıklayamayan ünlüler var, System.String[]

EN AZ DÖRDÜĞÜNÜ TANIDIĞINI İLERİ SÜRDÜ45 yaşındaki üç çocuk annesi Winslet; Sunday Times'a verdiği röportajda gelecek rol tekliflerini kaybetmemek için cinsel yönelimlerini gizleyen, açıklayamayan ünlü oyucular olduğunu ileri sündü.

EN AZ DÖRDÜĞÜNÜ TANIDIĞINI İLERİ SÜRDÜ

45 yaşındaki üç çocuk annesi Winslet; Sunday Times'a verdiği röportajda gelecek rol tekliflerini kaybetmemek için cinsel yönelimlerini gizleyen, açıklayamayan ünlü oyucular olduğunu ileri sündü. Winslet, bunlardan en az dördünü de tanıdığını sözlerine ekledi.

İŞLERİNİ KAYBETME KORKUSUYLA

Kate Winslet, film sektöründeki ayrımcılık, homofobi ve önyargı hakkında yaptığı açıklamalarda "Bazıları çok tanınan, bazıları yeni başlayan olmak üzere cinsel yöneliminin ortaya çıkacağı ve heteroseksüel rolleri kaybedeceği korkusu taşıyan çok kişi tanıyorum" dedi. Winslet, "çok tanınan bir aktörün" yakın zamanda ABD'li bir ajans tarafından "biseksüel olduğunu gizlemesi" yönünde uyarıldığını söyledi.Winslet şöyle devam etti: "Ajans ona 'Biseksüel olduğunu anlıyorum ama bunu herkese açıklamazdım' dedi. Cinselliğini saklamak zorunda kalan en az dört aktör tanıyorum. Bu çok acı verici"

SON DÖNEMDE AÇIKLAMALARIYLA GÜNDEME GELİYOR

Winslet, geçen hafta da Ünlü oyuncu Kate Winslet, başarılı ve uzun sinema kariyerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Winslet, bir Hollywood yıldızı olarak kamera karşısında sevişme sahneleri çekerken kendini "nesneleştirilmiş" hissettiğini belirtti.

YILLAR SONRA FARK ETMİŞ

Modern sinemanın en başarılı oyuncularından biri olarak bilinen Kate Winslet, şöhrete ilk olarak 30 yıl önce rol aldığı Heavenly Creatures adlı filmle ulaştı. Bir dönem konuşulan sevişme sahnelerinde oynamaktan da geri durmayan Winslet, uzun kariyeri boyunca zaman zaman kendisini "nesneleştirilmiş" hissettiğini anlattı.

SOHBET PROGRAMINA KONUK OLDU

Radio Times programına konuk olan 45 yaşındaki Kate Winslet, son filmi Ammonite da Saoirse Ronan ile birlikte sevişme sahnelerinde kamera karşısına geçmişti. O sahnelerde hiçbir şekilde "nesne" haline getirilmediğini vurgulayan Winslet "Fakat o film, benim geçmişte "nesneleştirilmiş" olduğumu hissetmemi sağladı. O zamanlar bunu bilmiyordum" diye konuştu.

ROL ARKADAŞININ 18 YAŞINA GİRMESİNİ BEKLEMİŞLERDİ

Kate Winslet, 2008'de kendisine Oscar kazandıran The Reader (Okuyucu) adlı filmde uzun süre gündemde kalan cesur sahnelerde rol almıştı. O dönemde söz konusu sahnelerin çekilmesi için rol arkadaşı olan David Kross'un 18 yaşına girmesi beklenmişti. Winslet, kariyerinin zirvesine çıktığı 1997 yılının hem ödül hem de izlenme rekortmeni Titanik filminde de üstsüz sahnelerde yer almıştı.

SON FİLMİ ÇOK KONUŞULDU

Bazı sahneleriyle çok konuşulan Ammonite filminde ana karakterlerinden birini canlandıran Kate Winslet, yönetmeni strese sokan sevişme sahneleri hakkında konuşmuştu. Yönetmenliğini Francis Lee'nin üstlendiği film, dünyanın ilk fosil bilimcisi (paleontolojist) olarak tanınan Mary Anning'in yaşamından kesitler sunuyor. Filmde İngiliz bilim insanı Anning'i Kate Winslet canlandırdı. O filmde rol arkadaşları Rol arkadaşları ise Saoirse Ronan ile Fiona Shaw, Gemma Jones, Alec Secareanu'ydu.

'ÇEKİMDEN ÖNCE GERGİNDİM'

Kate Winslet, Ammonite adlı filmin çok konuşulan sevişme sahneleri hakkında görüşlerini de Hollywood Reporter dergisine verdiği röportajda dile getirmişti. Winslet, "Sevişme sahnesi çekmek elbette sandviç yemeğe benzemiyor" dedi ve yönetmen Frances Lee'nin bu sahnelerin çekiminden önce çok gergin olduğunu anlattı. Sonra da aynı sahnelerde kamera karşısına geçeceği rol arkadaşı Saoirse Ronan ile birlikte bu gerilimi azaltmak için bir çözüm bulduklarını söyledi. Winslet "Frances'e 'Bırak çalışalım' dedim. Sonra da işimizi yaptık" diyerek sürdürdü sözlerini.Kate Winslet, bu sahneler için Ronan ile birlikte bir koreografi oluşturduklarını ve ona göre davrandıklarını da anlattı.

DUBLÖR KULLANMADI

45 yaşındaki üç çocuk annesi Kate Winslet, çıplak sahnelerde oynamanın kendisini gururlandırdığını da sözlerine ekledi. Oyuncu "40 yaşın üzerinde ve doğumlar sonrası vücudumu göstermekten gurur duydum" diyerek yaşıtı birçok kadın oyuncunun bunu yapacak cesareti bulamadığını söyledi. Bu yüzden bu sahnelerde dublör kullanmadığını da belirtti.

ÜÇ EVLİLİKTEN ÜÇ ÇOCUK

Üç kez en iyi yardımcı kadın oyuncu, dört kez de en iyi kadın oyuncu dallarında Oscar adayı gösterildi Kate Winslet. 2009 yılında The Reader (Okuyucu) filmindeki performansıyla kadın oyuncu Oscar'ını kazandı. Üç kez evlenen Kate Winslet'ın her bir evliliğinden birer tane çocuğu bulunuyor. İlk evliliğini 1998 ile 2001 arasında Jim Threapleton ile yaptı Winslet. Bu evlilikten Mia adında 20 yaşında bir kızı bulunuyor. O da son dönemde oyunculuk kariyerine başladı. Kate Winslet ünlü yönetmen Sam Mendes ile 2003 ile 2011 arasında evli kaldı. Bu evlilikten 17 yaşında Joe adında bir oğlu bulunuyor. Winslet'ın şu anda evli olduğu Edward Abel Smith'ten de Bear Blaze adında bir oğlu var.

İşini kaybedeceği korkusuyla eşcinselliğini açıklayamayan ünlüler var

Kate Winslet, Biseksüel, Hollywood, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin İşini kaybedeceği korkusuyla eşcinselliğini açıklayamayan ünlüler var - Son Dakika Magazin


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